Берлинский кинофестиваль проведет показ в тюрьме

Берлинский кинофестиваль впервые проведет показ в одной из тюрем немецкой столицы. Об этом сообщают западные СМИ.





Мероприятие состоится 15-25 февраля, в его ходе организаторы продемонстрируют основанный на реальных событиях фильм «Тихая революция», которая расскажет о молодых немцах, организовавших в 50 годах прошедшего столетия митинги в Восточной Германии. Режиссером киноленты является Ларс Крауме. Он посетит показ, дабы обсудить свою работу с людьми, сидящими за решеткой.

Никита Готский

Схожие мероприятия проводят организаторы кинофкстиваля в Ольденбурге. Уже на протяжении девяти лет там показывают кинокартины в тюрьмах США. Откроет впервые в истории Берлинского фестиваля мультфильм. Жюри шоу возглавляет Том Тыквер.