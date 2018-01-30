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| | Берлинский кинофестиваль проведет показ в тюрьме

Берлинский кинофестиваль проведет показ в тюрьме

Вчера, 20:29
Берлинский кинофестиваль впервые проведет показ в одной из тюрем немецкой столицы. Об этом сообщают западные СМИ.

Берлинский кинофестиваль проведет показ в тюрьме


Мероприятие состоится 15-25 февраля, в его ходе организаторы продемонстрируют основанный на реальных событиях фильм «Тихая революция», которая расскажет о молодых немцах, организовавших в 50 годах прошедшего столетия митинги в Восточной Германии. Режиссером киноленты является Ларс Крауме. Он посетит показ, дабы обсудить свою работу с людьми, сидящими за решеткой. 


Схожие мероприятия проводят организаторы кинофкстиваля в Ольденбурге. Уже на протяжении девяти лет там показывают кинокартины в тюрьмах США. Откроет впервые в истории Берлинского фестиваля мультфильм. Жюри шоу возглавляет Том Тыквер.
Никита Готский
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