Метод семантического анализа подтвердил авторство пьесы «Эдуард III»

Известное произведение «Эдуард III» несколько столетий было без автора. В 1596 году, когда оно было написано, автора постановки не указывали. Во времена правления Елизаветы I пьеса принадлежала актерам и непосредственно издателю произведения.

Историки склонялись к мнению, что автор «Царствования короля Эдуарда III» (другое название «Эдуарда III»), Уильям Шекспир. Также это мог быть популярный драматург того времени Томас Кид или даже Кристофер Марло.Спустя более четыреста лет, в 2015 году было опубликовано исследование шекспироведа Брайана Викерса. Подсчитав слова текста и сравнив n-граммы (метод применяется в выявлении плагиата), он пришел к выводу, что 4 эпизода исследуемого произведения написал У. Шекспир, 13 – Т. Кид, а оставшиеся два – принадлежат перу неизвестного автора.Недавно группа ученых, возглавляемая профессором Роджером Брэдбери (г.Карберр, Австралия) применили к спорному произведению свой собственный метод исследования, а именно – семантический анализ текста. Построив многомерную векторную модель, они определили, что на самом деле Уильям написал не те эпизоды, что были заявлены в исследовании Б. Викерса. Для сравнения ученые взяли «Венеру и Адонис» (У. Шекспир) и «Испанская трагедия» (Т. Кид). Результат: Шекспир был признан автором 5 эпизодов, 12 эпизодов написал Кид, а два оставшихся, предположительно, написаны Шекспиром в соавторстве.Данное исследование может быть оспорено. Дело в том, что для сравнительного анализа была выбрана поэма (не пьеса как объект исследования) Шекспира. Стиль и манера этих двух жанров существенно отличаются.