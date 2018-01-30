Россия и Украина вместе попали в полуфинал на «Евровидение-2018»

В Лисабоне прошла жеребьевка участников на полуфинал «Евровидение-2018». По итогам Украина и Россия будут вместе выступать во втором полуфинале.

Пелагея Лебединская

В столице Португалии Лисабон в этом году с 8 по 12 мая пройдет песенный конкурс «Евровидение-2018». По результатам жеребьевки участники России и Украины выступят вместе на одной сцене во втором полуфинале. В песенном конкурсе участниками первого полуфинала станут 19 стран, который назначен на 8 мая. Во втором - 18 стран участниц, который пройдет 10 мая. Финальное выступление конкурса «Евровидение-2018» назначено на 12 мая. Россию, на музыкальном ежегодном мероприятии, будет представлять Юлия Самойлова. Кто же выступит от Украины еще не известно.Напомним, что в 2017 году в конкурсе «Евровидение» которое проходило в городе Киев, Россия участия не принимала, так как Украина наложила запрет на въезд Юлии Самойловой на территорию государства.