Netflix опубликовал тизер скандинавского сериала о постапокалипсисе «Дождь»

Сервис Netflix выпустил первый тизер сериала «Дождь». Где героев ждет борьба за выживание в постапокалипсисе.

Главные герои сериала брат и сестра, которые 6 лет провели в закрытом бункере, когда на Земле появился смертельный вирус, который переносится дождем. Они отправляются на поиски своего пропавшего без вести отца, который оставил им только лишь свою записную книжку. В ней они прочли всё об опасном вирусе и о том, как спастись от него: нужно лишь никогда, ни в коем случае не намокнуть. Это правило стало слоганом сериала.По пути они встречают выживших, у которых еще осталась надежда объединиться со всеми живыми и заново создать цивилизацию.Авторы сериала показывают историю на примере молодых людей, объясняя это тем, что они смогут передать то чувство, когда ты не осознаешь, что потерял абсолютно все.В сериале снимались: Альба Аугуст, Лукас Тоннесен, Миккель Боэ Фёльсгор и Ларс Симонсен.Премьера сериала состоится уже этой весной.