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| | Netflix опубликовал тизер скандинавского сериала о постапокалипсисе «Дождь»

Netflix опубликовал тизер скандинавского сериала о постапокалипсисе «Дождь»

Вчера, 23:12
Сервис Netflix выпустил первый тизер сериала «Дождь». Где героев ждет борьба за выживание в постапокалипсисе.

Netflix опубликовал тизер скандинавского сериала о постапокалипсисе «Дождь»

 

Главные герои сериала брат и сестра, которые 6 лет провели в закрытом бункере, когда на Земле появился смертельный вирус, который переносится дождем. Они отправляются на поиски своего пропавшего без вести отца, который оставил им только лишь свою записную книжку. В ней они прочли всё об опасном вирусе и о том, как спастись от него: нужно лишь никогда, ни в коем случае не намокнуть. Это правило стало слоганом сериала.

По пути они встречают выживших, у которых еще осталась надежда объединиться со всеми живыми и заново создать цивилизацию.

Авторы сериала показывают историю на примере молодых людей, объясняя это тем, что они смогут передать то чувство, когда ты не осознаешь, что потерял абсолютно все.

В сериале снимались: Альба Аугуст, Лукас Тоннесен, Миккель Боэ Фёльсгор и Ларс Симонсен.

Премьера сериала состоится уже этой весной.
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