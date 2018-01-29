Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

С отзыва Минкультом прокатного удостоверения кинофильма «Смерть Сталина» началась полемика в обществе. Однако, это не единственное кино, которое по тем или иным причинам было запрещено к показу на территории РФ.

Фильм «Смерть Сталина» был запрещен к показу в России в связи с отзывом прокатного удостоверения из-за обнаружения в нем осквернения исторических символов. Однако, это не первый фильм, показ которого был не рекомендован Министерством культуры к показу в РФ.

Фильм «Номер 44» по одноименному роману Т.Б.Смита был лишен прокатного удостоверения за сутки до премьеры. События фильма, местом действия которых был СССР, были оценены как «искажающие исторические факты». В фильме расследовались жестокие убийства детей, но руководство решает закрыть дело под предлогом, что в Советском Союзе убийств детей быть не может.

Показ «Интервью» был запрещен многими странами, в том числе и Россией, из-за демонстрации интервью с Ким Чен Ыном, после которого КНДР становиться демократическим государством, а ее прежний правитель умирает.

Кинолента «Борат» про гражданина Казахстана, отправившегося в США, была воспринята с юмором в самом Казахстане, однако в РФ в ленте нашли материалы, унижающие представителей некоторых национальностей и религий.

Фильм ужасов «Мертвый снег – 2» не вышел в широкий прокат на территории России. Сюжет о зомби-нацистах, планирующих захватить мир, и противостоящих им зомби-солдатах СССР, был расценен как надругательство над историей.

Кино «Война Чарли Уилсона» могло не выйти в РФ по одной из двух причин: либо его посчитали финансово нерентабельным, либо из-за того, что Советский Союз представлен там в невыгодном свете. Солдаты из СССР в фильме публично казнили пленных афганцев, а кроме того раскидывали мины-ловушки, из-за которых гибли местные дети.