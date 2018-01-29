NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

Вчера, 23:09
С отзыва Минкультом прокатного удостоверения кинофильма «Смерть Сталина» началась полемика в обществе. Однако, это не единственное кино, которое по тем или иным причинам было запрещено к показу на территории РФ.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Фильм «Смерть Сталина» был запрещен к показу в России в связи с отзывом прокатного удостоверения из-за обнаружения в нем осквернения исторических символов. Однако, это не первый фильм, показ которого был не рекомендован Министерством культуры к показу в РФ.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Фильм «Номер 44» по одноименному роману Т.Б.Смита был лишен прокатного удостоверения за сутки до премьеры. События фильма, местом действия которых был СССР, были оценены как «искажающие исторические факты». В фильме расследовались жестокие убийства детей, но руководство решает закрыть дело под предлогом, что в Советском Союзе убийств детей быть не может.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Показ «Интервью» был запрещен многими странами, в том числе и Россией, из-за демонстрации интервью с Ким Чен Ыном, после которого КНДР становиться демократическим государством, а ее прежний правитель умирает.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Кинолента «Борат» про гражданина Казахстана, отправившегося в США, была воспринята с юмором в самом Казахстане, однако в РФ в ленте нашли материалы, унижающие представителей некоторых национальностей и религий.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Фильм ужасов «Мертвый снег – 2» не вышел в широкий прокат на территории России. Сюжет о зомби-нацистах, планирующих захватить мир, и противостоящих им зомби-солдатах СССР, был расценен как надругательство над историей.

Запрещенное кино: Какие фильмы не получили прокатное удостоверение в России

 

Кино «Война Чарли Уилсона» могло не выйти в РФ по одной из двух причин: либо его посчитали финансово нерентабельным, либо из-за того, что Советский Союз представлен там в невыгодном свете. Солдаты из СССР в фильме публично казнили пленных афганцев, а кроме того раскидывали мины-ловушки, из-за которых гибли местные дети.
Новости по теме
Появились первые отзывы на тоталитарную комедию «Смерть Сталина»
Появились первые отзывы на тоталитарную комедию «Смерть Сталина»

Несмотря на заперт к показу, в Москве завершился первый массовый показ британской комедии о Советском Союзе «Смерть Сталина», а в Сети появились первые отзывы

Режиссер
Режиссер "Смерти Сталина" прокомментировал отмену премьеры в России

Режиссер картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи дал комментарий относительно внезапного отзыва прокатного удостоверения картины в России, буквально за два

Госдума разрешила показ фильмов музеями без прокатного удостоверения
Госдума разрешила показ фильмов музеями без прокатного удостоверения

На днях Госдума России приняла закон, разрешающий культурным и образовательным учреждениям показывать фильмы без прокатного удостоверения. Это касается тех

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости