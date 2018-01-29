Пенелопе Крус вручат специальную премию «Сезар»

Испанская актриса Пенелопа Крус получила специальную премию от французской киноакадемии «Сезар». Сообщила об этом президент Академии искусств и технологий кинематографа Ален Терзян.

«Для величайших кинематографистов она является музой. Ее возвышенный, завораживающий, монументальный характер позволяет ей играть любую женщину», - заявила Терзян, описывая премию Крус.

43-я церемония «Сезар», так называемого «французского Оскара», состоится 2 марта в Париже. Шорт-лист номинантов пока неизвестен. Официальный список должен быть представлен уже 31 января.

Стоит добавить, что Пелеопа Крус в 2009 году уже удостаивалась премии «Оскар», как лучшая актриса второго плана. Досталась награда ей за роль в картине «Вики, Кристина, Барселона», снятой Вуди Алленом. Основана национальная кинопремия «Сезар» был в конце 70 годов прошлого столетия. Помимо стандартных номинаций за лучший фильм, актер, режиссера и т.д., имеется также специальная премия «Почетный Сезар», которая и достанется испанке.

Николай Офицеров