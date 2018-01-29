Писатель Юрий Винничук обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

Украинский писатель Юрий Винничук заявил, что классики русской литературы Александр Пушкин и Михаил Булгаков занимались плагиатом.

Петр Иванов

В своей колонке интернет портала Винничук заявил, что любой разбирающийся в литературе человек легко увидит всю слизанность романа "Мастер и Маргарита". По мнению Юрия Винничука Булгаков копировал идеи у таких авторов как Пьер Мак-Орлан, Александр Дюма, Марк Твен и Густав Майринк.По словам писателя, так же дело обстоит и с Пушкиным который многие свои классические стихотворения "перепел" с иностранного языка.Юрий полагает что, французы «не воспринимают» творчество Александра Сергеевича Пушкина, считая его «Обычным эпигоном французской поэзии».