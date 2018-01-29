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| | Номинированный посмертно Хворостовский не получил статуэтку «Грэмми»

Номинированный посмертно Хворостовский не получил статуэтку «Грэмми»

Сегодня, 13:50
Жуткий скандал разразился на церемонии вручения премии «Грэмми». По мнению российских музыкальных почитателей, награду посмертно должен был получить Дмитрий Хворостовский, однако она досталась канадской певице.
 

Номинированный посмертно Хворостовский не получил статуэтку «Грэмми»

 

На своей официальной страничке в Instagram вдова Дмитрия Хворостовского Флоранс разместила фотографию, сделанную во время награждения престижной музыкальной премии. На мероприятие женщина также решила взять и двух своих детей, а в качестве наряда выбрала элегантное красное платье. Все дело в том, что на премию в категории «Лучший классический сольный альбом» Хворостовского номинировали за работу «Свиридов: Отчалившая Русь». Записан релиз был на стихи Сергея Есенина и стал совместной работой с пианистом Константином Орбеляном.
 
Лучшей работой, однако, признали альбом канадской оперной певицы Барбары Ханниган. Многочисленных поклонников таланта Хворостовского подобный сценарий шокировал и возмутил, ведь даже после смерти Дмитрий так и не смог взять «оскар» от мира музыки. В комментариях к снимку Флоренс подписчики не гнушались на выражение своего негатива в отношении распорядителей премий.

Николай Офицеров
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Комментарии (1):

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Жюри этого конкурса- мелкие людишки! Надо дать Дмитрию нашу Госпремию посмертно за огромный вклад в искусство!
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написал: ЛЮДМИЛА ВЕЛИЧКО
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