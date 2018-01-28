На Украине потратят 820 тысяч долларов на съемки фильма о Петлюре

В пресс-службе Госкино сообщили о намерении потратить на съемки фильма о военном и политическом деятеле Симоне Петлюре 820 тысяч долларов США. По словам вице-премьера Украины Павла Розенко, в стране с нетерпением ожидают выхода в свет этой картины.

Домбровский Сергей

Министр заявил, что советская пропаганда показывала Петлюру исключительно с плохой стороны. Режиссером ленты «Тайны дневника Симона Петлюры» стал Олесь Янчук. Сценарист долгое время собирал материалы об этом персонаже, общался с профессорами исторических наук, дабы создать полный образ человека, со всеми его недостатками и преимуществами. В фильме расскажут о коротком периоде, когда Петлюра эмигрировал в Париж. В картине повествуется о плане уничтожения главы Директории Украинской Народной Республики, существовавшей в 1919-1920 годах.Петлюру убил Самуил Шварцбард в Париже в качестве мести за родственников и других евреев, погибших во время погромов, организованных националистом. Розенко упомянул о необходимости формировать патриотическое сознание у украинской молодежи. По мнению вице-премьера, советская власть отрицательно сказалась на восприятии людьми исторических событий. Олесь Янчук и его товарищи намерены исправить ситуацию.