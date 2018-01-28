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| | Спилберг готовит пятую часть «Индианы Джонса» в следующем году

Спилберг готовит пятую часть «Индианы Джонса» в следующем году

Вчера, 20:02
Известный американский кинорежиссер Стивен Спилберг сообщил, что скоро начнет работать над продолжением культового фильма Индиана Джонс. Пятая часть может выйти уже в 2020 году.

Спилберг готовит пятую часть «Индианы Джонса» в следующем году

 

Стивен Спилберг накануне заявил, что в следующем году он сможет начать работать над продолжением легендарного фильма «Индиана Джонс». При этом режиссеру придется повременить с текущим проектом. Спилберг должен был снять мюзикл «Вестсайдская история».

О новом фильме уже стало много чего известно. Как оказалось, Спилберг будет работать с продюсером Джорджем Лукасом, которому принадлежит известная франшиза «Звездные войны». Музыку к фильму напишет пятикратный обладатель премии «Оскар» Джон Уильямс.

Пока что неизвестно о том, кто будет исполнять ключевые роли в фильме. Известно только о главном герое, которого исполнит Харрисон Форд, ранее и исполнявший эту роль. Выход фильма пока что назначен на 10 июля 2020 года.
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