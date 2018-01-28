NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Украинский историк объяснил свое высказывание об «опасности» Цоя и Высоцкого

Украинский историк объяснил свое высказывание об «опасности» Цоя и Высоцкого

Вчера, 19:29
Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал лидера музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя, поэта и солиста Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».

Украинский историк объяснил свое высказывание об «опасности» Цоя и Высоцкого

 

Это высказывание привело к многочисленным обсуждениям. В итоге Вятрович решил пояснить свои слова. Украинский историк не призывает к запрету трудов музыкантов или авторов текстов, если они не проявляют открытой агрессии по отношению к Киеву. По мнению эксперта, Высоцкий, Цой и Булгаков не успели нанести вред Украине, поэтому плохо к ним относиться не имеет никакого смысла. Просто современная власть пользуется именами этих людей, преследуя собственные цели. Именно поэтому Вятрович назвал Цоя, Булгакова и Высоцкого «щупальцами русского мира». Глава института национальной памяти призывает украинских политиков на законодательном уровне признать вхождение Украины в СССР оккупационным режимом.

В Государственной Думе заявили, что в таком случае Киев обязан вернуть РФ половину территории страны, так как восточные области в прошлом подчинялись Москве. Сын Владимира Высоцкого прокомментировал заявление Вятровича. По мнению Никиты Высоцкого, слова украинского историка забудут через 15 минут после их произнесения, а работы Цоя, Булгакова и его отца останутся в памяти людей надолго.
Домбровский Сергей
Новости по теме
На Украине уничтожены все известные памятники Ленину
На Украине уничтожены все известные памятники Ленину

Возглавляющий Украинский национальный институт памяти Владимир Вятрович заявил, что в стране не осталось ни одного известного властям памятника Владимиру

В Киеве радикалы хотели избить главу Института национальной памяти
В Киеве радикалы хотели избить главу Института национальной памяти

Сегодня неизвестные хулиганы напали на руководителя Института национальной памяти Владимира Вятровича. Предполагается, что это были киевские радикалы,

На Украине отменят празднование 8 марта, 1 и 9 мая
На Украине отменят празднование 8 марта, 1 и 9 мая

На Украине планируют отметить празднование 8 марта, а также 1 и 9 мая. Отказаться от этих праздников предложил Владимир Вятрович, глава Украинского института

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости