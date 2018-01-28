Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал лидера музыкальной группы «Кино» Виктора Цоя, поэта и солиста Владимира Высоцкого, а также писателя Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».

Домбровский Сергей

Это высказывание привело к многочисленным обсуждениям. В итоге Вятрович решил пояснить свои слова. Украинский историк не призывает к запрету трудов музыкантов или авторов текстов, если они не проявляют открытой агрессии по отношению к Киеву. По мнению эксперта, Высоцкий, Цой и Булгаков не успели нанести вред Украине, поэтому плохо к ним относиться не имеет никакого смысла. Просто современная власть пользуется именами этих людей, преследуя собственные цели. Именно поэтому Вятрович назвал Цоя, Булгакова и Высоцкого «щупальцами русского мира». Глава института национальной памяти призывает украинских политиков на законодательном уровне признать вхождение Украины в СССР оккупационным режимом.В Государственной Думе заявили, что в таком случае Киев обязан вернуть РФ половину территории страны, так как восточные области в прошлом подчинялись Москве. Сын Владимира Высоцкого прокомментировал заявление Вятровича. По мнению Никиты Высоцкого, слова украинского историка забудут через 15 минут после их произнесения, а работы Цоя, Булгакова и его отца останутся в памяти людей надолго.