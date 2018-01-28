Отечественный фильм «Движение вверх» собрал в кассах уже более 2,5 млрд рублей

Снятый в Российской Федерации фильм «Движение вверх» уже успел собрать в кассах кинотеатров более 2,5 миллиардов рублей.

Информационная федеральная служба рассказала, что новый фильм российских киношников «Движение вверх» побил все рекорды сборов в России. За месяц нахождения в прокате он успел собрать более 2,5 миллиардов рублей.Созданная в России драматическая кинолента о спорте «Движение вверх» появилась в мировом прокате 28 декабря 2017 года. Ее режиссером стал известный Никита Михалков. Действия в фильме происходят в 1972 году во время летней Олимпиады в Мюнхене. Тогда в финале соревнований по баскетболу встречались сборные США и России. При этом, встреча прошла через несколько дней после теракта, из-за которого были убиты 11 спортсменов Израиля. Тогда победу получила сборная СССР, которая на нескольких последних секундах противостояния переиграла американцев, тем самым победив в встрече.