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| | Отечественный фильм «Движение вверх» собрал в кассах уже более 2,5 млрд рублей

Отечественный фильм «Движение вверх» собрал в кассах уже более 2,5 млрд рублей

Вчера, 19:06
Снятый в Российской Федерации фильм «Движение вверх» уже успел собрать в кассах кинотеатров более 2,5 миллиардов рублей.

Отечественный фильм «Движение вверх» собрал в кассах уже более 2,5 млрд рублей

 

Информационная федеральная служба рассказала, что новый фильм российских киношников «Движение вверх» побил все рекорды сборов в России. За месяц нахождения в прокате он успел собрать более 2,5 миллиардов рублей.

Созданная в России драматическая кинолента о спорте «Движение вверх» появилась в мировом прокате 28 декабря 2017 года. Ее режиссером стал известный Никита Михалков. Действия в фильме происходят в 1972 году во время летней Олимпиады в Мюнхене. Тогда в финале соревнований по баскетболу встречались сборные США и России. При этом, встреча прошла через несколько дней после теракта, из-за которого были убиты 11 спортсменов Израиля. Тогда победу получила сборная СССР, которая на нескольких последних секундах противостояния переиграла американцев, тем самым победив в встрече.
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