С юбилеем актёра Александра Пашутина поздравил министр культуры

Владимир Мединский, который сейчас занимает должность министра культуры РФ, поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Александра Пашутина.

В своём поздравлении, которое отправил министр культуры, были отмечены блестяще сыгранные актёром роли. Также Мединский в своём поздравлении подчеркнул, что все роли одинаково любимы для зрителя и настоящее профессиональное мастерство, которое благодаря огромному опыту и исключительному личному обаянию позволяет имениннику оставаться востребованным и сегодня.Актёром Алексеем Пашутиным сыграно в кино более 200 ролей, он всем известен ролями в фильме «Сицилианская защита», а также «Гардемарины, вперед!», «Котовский» и др.