NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | С юбилеем актёра Александра Пашутина поздравил министр культуры

С юбилеем актёра Александра Пашутина поздравил министр культуры

Вчера, 18:05
Владимир Мединский, который сейчас занимает должность министра культуры РФ, поздравил с 75-летним юбилеем народного артиста России Александра Пашутина.

С юбилеем актёра Александра Пашутина поздравил министр культуры

 

В своём поздравлении, которое отправил министр культуры, были отмечены блестяще сыгранные актёром роли. Также Мединский в своём поздравлении подчеркнул, что все роли одинаково любимы для зрителя и настоящее профессиональное мастерство, которое благодаря огромному опыту и исключительному личному обаянию позволяет имениннику оставаться востребованным и сегодня.

Актёром Алексеем Пашутиным сыграно в кино более 200 ролей, он всем известен ролями в фильме «Сицилианская защита», а также «Гардемарины, вперед!», «Котовский» и др.
Новости по теме
Собянин поздравил Александра Трофимова с юбилеем
Собянин поздравил Александра Трофимова с юбилеем

Занимающий пост мэра Москвы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Александра Трофимова с юбилеем. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте

Мединский поздравил с юбилеем Ренату Литвинову
Мединский поздравил с юбилеем Ренату Литвинову

Министр культуры РФ принес свои поздравления актрисе Ренате Литвиной в честь юбилея. Об этом сообщают ряд СМИ.

Владимир Путин поздравил Армена Джигарханяна с 80-летним юбилеем
Владимир Путин поздравил Армена Джигарханяна с 80-летним юбилеем

Владимир Путин поздравил Армена Джигарханяна с юбилеем. Напомним, известный деятель культуры отмечает свое 80-летие. Народный артист СССР знаменит по ролям в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости