"Уральские пельмени" провели бесплатную творческую встречу в Казани

В Казани на площадке пространства «Маяковский» состоялась бесплатная творческая встреча с Андреем Рожковым и Юлией Михалковой. Звезды шутили, обсуждали волнующие темы и рассказывали про свой творческий путь.

В зале всех интересовала причина их появления в данной отрасли и зачем они создали собственное шоу. Ответ не составил труда ждать, - «Бедность!», - воскликнул Андрей Рожков.В этом году команде «Уральские пельмени» исполняется 25 лет. Все комики, кто принимает участие в различных юмористических постановках данного шоу, начинали именно с 1993 года. Состав практически не изменился. Сначала ребята просто считали это развлечением, позже хобби начинало перерастать в профессиональное русло. Многие бросали работу, семью, чтобы заработать денег в Москве.

У Юлии Михалковой поинтересовались, как она остается такой красивой. «Потому что я слежу за собой», – ответила юмористка присутствующим в зале. Андрей Рожков рассказал, что не всегда она была с яркой внешностью. До того, как Юлия стала известна, её называли «гадкий утёнок». Также Михалкова сказала, что помимо таланта, большую роль в успехе играет трудолюбие, поэтому все участники коллектива на самом деле очень серьезные и усидчивые люди.

У актеров очень плотный график. 9 и 10 февраля нужно будет выступать с новой программой, а у них совсем ничего не готово. «», - признался Андрей Рожков. Юлия Михалкова сообщила, что самый красивый народ для неё татары.

Самым острым вопросом оказалась тема инцидента с бывшим директором «Уральских пельменей» Сергеем Нитиевским. Участники шоу потребовали от Нитиевского 28 миллионов рублей. На мероприятии больше интересовались личными отношениями между экс-директором и юмористами. Андрей Рожков продолжает общение с экс-наставником, несмотря на конфликт. Поддерживает связь и Юлия Михалкова.Коллектив считает публику Казани одними из самых ярких, открытых и умеющих ценить юмор людей. «», - заявил Андрей Рожков.