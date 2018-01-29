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| | Литературный вечер в Париже посвятили творчеству Маяковского

Литературный вечер в Париже посвятили творчеству Маяковского

Сегодня, 05:20
Данное культурное мероприятие состоялось 27 января в столице Франции. Литературный вечер носил название «Маяковский – грани творческой личности».

Литературный вечер в Париже посвятили творчеству Маяковского

 

На этом мероприятии, организованном сотрудниками парижского представительства Россотрудничества, присутствовали самые разные представители творческой интеллигенции, среди которых исследователи наследия поэта, выдающиеся писатели, журналисты и переводчики. Этот литературный вечер положил начало Дню русской книги, который стартует в Париже с понедельника.

По мнению профессора с мировым именем Ирены Сокологорски-Фрию, занимающей пост президента Университета Парижа VIII, Владимир Маяковский являлся одиозной и эксцентричной личностью, повлиявшей на искусство XX века в целом. Более того, он смог даже изменить общественное восприятие литературы.
Пойда Анна
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