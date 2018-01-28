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| | Пустыня под Астраханью стала музеем после съемок фильма «Орда»

Пустыня под Астраханью стала музеем после съемок фильма «Орда»

Вчера, 22:40
Харабалинский край Астраханской области стал Меккой для туристов, после того, как тут был снят фильм «Орда». Для съемок было восстановлено поселение Сарай-Бату, столица в Золотой Орде.

Пустыня под Астраханью стала музеем после съемок фильма «Орда»

 

В 2012 году вышел фильм «Орда». Он снимался в Астраханской области на месте главного города Золотой Орды под названием Сарай-Бату. Для съемок город был восстановлен примерно идентично к тому, что было 700 лет назад.

После того, как фильм сняли, город не стали разрушать, а оставили как достопримечательность района. С 2012 года сюда ходят туристы, местные жители. Все желающие могут очутиться в столице одного из самых грозных государств, которое существовало около 700 лет назад. Также можно походить по городу, пострелять из лука и даже одеть себя доспехи воинов орды.

Власти Астраханской области понимают значимость Сарай-Бату как туристического центра. Поэтому они предпринимают решения по развитию туризма в области. Вероятно, столица Золотой Орды может попасть в перечень туристического тура, который включает в себя Кремль, столицу Хазарского каганата Итиля.
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