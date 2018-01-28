Пустыня под Астраханью стала музеем после съемок фильма «Орда»

Харабалинский край Астраханской области стал Меккой для туристов, после того, как тут был снят фильм «Орда». Для съемок было восстановлено поселение Сарай-Бату, столица в Золотой Орде.

В 2012 году вышел фильм «Орда». Он снимался в Астраханской области на месте главного города Золотой Орды под названием Сарай-Бату. Для съемок город был восстановлен примерно идентично к тому, что было 700 лет назад.После того, как фильм сняли, город не стали разрушать, а оставили как достопримечательность района. С 2012 года сюда ходят туристы, местные жители. Все желающие могут очутиться в столице одного из самых грозных государств, которое существовало около 700 лет назад. Также можно походить по городу, пострелять из лука и даже одеть себя доспехи воинов орды.Власти Астраханской области понимают значимость Сарай-Бату как туристического центра. Поэтому они предпринимают решения по развитию туризма в области. Вероятно, столица Золотой Орды может попасть в перечень туристического тура, который включает в себя Кремль, столицу Хазарского каганата Итиля.