Армен Джигарханян раскритиковал творчество Высоцкого, сравнив его с Монро

Программа «Сегодня вечером» от 27 января была посвящена памяти барда Владимира Высоцкого. 25 января Владимиру Семеновичу исполнилось бы 80 лет со дня рождения, и в эфире передачи собрались звезды, желающие вспомнить поэта и поделиться своими впечатлениями, однако особое внимание привлек актер Армен Джигарханян.

Армен Борисович не был приглашен в эфир – его мнение зрители и гости студии услышали при просмотре видеоролика. Актер признался, что не считает барда хорошим актером и поэтом. По его словам, Высоцкий – это скандальное явление, как и Мэрилин Монро. Он объяснил также о своеобразное поклонение перед артистом. Джигарханян подчеркнул, что у Высоцкого было амплуа трудяги – он пил, матерился, курил, чем привлекал народные массы. «Он принадлежал народу», - подытожил режиссер.

Дарья Светозарова

В связи с этим он вспомнил знаменитую американскую актрису Норму Джин Бейкер, боле известную под псевдонимом Мэрилин Монро. В качестве причины ее популярности Армен Борисович назвал бытовавший в то время тип мышления и философию. Актер отметил, что никогда не считал Монро талантливой. Сравнивая Пушкина и Высоцкого, которого часто называли Пушкиным ХХ века, Джигарханян резко заявил, что считает Александра Сергеевича лучшим поэтом, не навязывавшим свои чувства и стихи массам, как это делал Высоцкий. Ведущий программы Максим Галкин после просмотра ролика заявил, что никогда не пустил бы его в эфир, зная содержание заранее. Остальные гости тоже были смущены и подавлены такой критикой барда.