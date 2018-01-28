Не стало отца Марии Максаковой, певица простилась с ним с помощью видео

В семье Марии Максаковой случилась новая трагедия – из жизни ушел отец певицы Петер Игенбергс. Оперная дива сообщила о кончине 80-летнего родителя в соцсети Facebook.

Дарья Светозарова

Причиной смерти отца Марии стал инсульт. В память о родном человеке певица смонтировала видео. Под звуки украинской песни «Ой, у гаю, при Дунаю» в своем исполнении артистка продемонстрировала серию семейных фотографий. На снимках певица, ее родители, муж Марии экс-депутат Денис Вороненков и их общий ребенок.В комментариях Максакова написала, что не будет ставить лайки за комментарии фанатов, но написала, что она всегда читает все отзывы и пожелания неравнодушных пользователей. Отец Марии при жизни был доктором физико-математических наук. По происхождению он латыш, имел немецкое гражданство. Перед смертью мужчина перенес инсульт, результатом которого стал полный паралич. До последних дней о нем заботился верный помощник Серафим. В свое время на его руках росла Мария.