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| | Не стало отца Марии Максаковой, певица простилась с ним с помощью видео

Не стало отца Марии Максаковой, певица простилась с ним с помощью видео

Сегодня, 12:20
В семье Марии Максаковой случилась новая трагедия – из жизни ушел отец певицы Петер Игенбергс. Оперная дива сообщила о кончине 80-летнего родителя в соцсети Facebook.

Не стало отца Марии Максаковой, певица простилась с ним с помощью видео

 

Причиной смерти отца Марии стал инсульт. В память о родном человеке певица смонтировала видео. Под звуки украинской песни «Ой, у гаю, при Дунаю» в своем исполнении артистка продемонстрировала серию семейных фотографий. На снимках певица, ее родители, муж Марии экс-депутат Денис Вороненков и их общий ребенок.

В комментариях Максакова написала, что не будет ставить лайки за комментарии фанатов, но написала, что она всегда читает все отзывы и пожелания неравнодушных пользователей. Отец Марии при жизни был доктором физико-математических наук. По происхождению он латыш, имел немецкое гражданство. Перед смертью мужчина перенес инсульт, результатом которого стал полный паралич. До последних дней о нем заботился верный помощник Серафим. В свое время на его руках росла Мария.
Дарья Светозарова
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