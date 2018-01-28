Netflix выложил в Сеть трейлер нового хоррора «Ритуал»

Видеоролик уже находится в открытом доступе на видеохостинге YouTube. Картину в жанре хоррор создал известный режиссер Дэвид Брукнер.





Согласно замыслу съемочной группы, «лесной хоррор» должен держать зрителей в напряжении до самого конца. Этому немало способствует и тщательно подобранный актерский состав, где присутствуют артисты уже успевшие зарекомендовать себя в других лентах, среди которых Рэйф Сполл из «Черного зеркала», Роб Джеймс-Колльер из «Аббатства Даунтон», а также Аршер Али и Сэм Тротон.

Пойда Анна

В этом фильме ужасов речь пойдет о группе друзей из колледжа, которые решили отправиться в путешествие по скандинавской пустыне, однако в результате допущенной ошибки сбились с пути, и очутились в таинственном и навевающем ужас лесу. В чаще обитает неизведанное, истинное зло, которое открывает охоту на четырех друзей.