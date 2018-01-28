В этом фильме ужасов речь пойдет о группе друзей из колледжа, которые решили отправиться в путешествие по скандинавской пустыне, однако в результате допущенной ошибки сбились с пути, и очутились в таинственном и навевающем ужас лесу. В чаще обитает неизведанное, истинное зло, которое открывает охоту на четырех друзей.
Netflix выложил в Сеть трейлер нового хоррора «Ритуал»Сегодня, 09:07
В сети появился трейлер для, вероятно, одного из самых страшных хоррор-фильмов грядущего года - «Слендермен». Данное существо является вымышленным персонажем,
Джеймс Ван намерен снять новый хоррор, который получил название «Тушите свет». Сообщается, что режиссер «Пилы» и «Астрала» уже начал работу на съемочной
В интернете показали трейлер одного из наиболее жутких фильмов ужасов последних лет. Хоррор «Ведьма» режиссера Роберта Эггерса презентовали на американском