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| | Netflix выложил в Сеть трейлер нового хоррора «Ритуал»

Netflix выложил в Сеть трейлер нового хоррора «Ритуал»

Сегодня, 09:07
Видеоролик уже находится в открытом доступе на видеохостинге YouTube. Картину в жанре хоррор создал известный режиссер Дэвид Брукнер.

Netflix выложил в Сеть трейлер нового хоррора «Ритуал»

 

В этом фильме ужасов речь пойдет о группе друзей из колледжа, которые решили отправиться в путешествие по скандинавской пустыне, однако в результате допущенной ошибки сбились с пути, и очутились в таинственном и навевающем ужас лесу. В чаще обитает неизведанное, истинное зло, которое открывает охоту на четырех друзей.

Согласно замыслу съемочной группы, «лесной хоррор» должен держать зрителей в напряжении до самого конца. Этому немало способствует и тщательно подобранный актерский состав, где присутствуют артисты уже успевшие зарекомендовать себя в других лентах, среди которых Рэйф Сполл из «Черного зеркала», Роб Джеймс-Колльер из «Аббатства Даунтон», а также Аршер Али и Сэм Тротон.

Пойда Анна
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