Звезда сериала "Игры престолов" назвала дату выхода последнего сезона

Мэйси Уильямс, сыгравшая в сериале "Игры престолов" роль Арьи Старк, рассказала, что на экраны первый эпизод финального сезона сериала попадёт в апреле 2019 года.

Также она заявила о том, что съемки данного сериала были окончены декабре. Актриса раскрыла и то, что в финальную версию вошло много всего интересного и поэтому, этот сезон создатели постарались сделать на максимуме возможностей, для того чтобы порадовать своих фанатов.Напомним, что данный сериал "Игра престолов" создан по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Сами действия в романе и сериале происходят на двух фантастических континентах, на которых аристократические народы соперничают за господство над 7 королевствами Вестероса, несмотря на то, что всему человечеству грозит уничтожение.На данный момент "Игра престолов" получила большое признание за непредсказуемость в сюжете. Создатели сериала уже удостоились 38 престижным премиям "Эмми".