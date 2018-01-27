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| | Фанаты требуют для Николая Носкова звания «Заслуженный артист»

Фанаты требуют для Николая Носкова звания «Заслуженный артист»

Сегодня, 13:17
Поклонники российского певца Николая Носкова требуют для своего кумира звания «Заслуженный артист». Слушатели не могут взять в толк, почему артист, который сам пишет и исполняет песни, до сих пор не отмечен этой почетной наградой. Возмущения достигли предела, и граждане подписали петицию и направили ее в Минкульт РФ.

Фанаты требуют для Николая Носкова звания «Заслуженный артист»

 

Петицию подписал и коллега Носкова Сергей Трофимов, однако сам Николай не слишком расстроен из-за того, что награды до сих пор его не нашли. Ранее он неоднократно высказывался о том, что не желает становиться в один ряд с Народными и Заслуженными артистами. По его мнению, обладатели сих званий не привнесли ничего стоящего в искусство, а награды получили исключительно благодаря тому, что часто мелькали по ТВ. Механизм распределения госпремий в культурной сфере артист тоже не единожды критиковал.

Недавно фанаты Носкова решили взять дело в свои руки. Они справедливо посчитали, что автор таких хитов, как «Это здорово» и «Я тебя люблю» достоин признания на высшем уровне. Теперь поклонники рассчитывают собрать пять тысяч подписей, чтобы привлечь внимание культурного министерства страны.
Дарья Светозарова
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