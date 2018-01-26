НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | В кинолентах про Джеймса Бонда нашли элементы расизма и гомофобии

В кинолентах про Джеймса Бонда нашли элементы расизма и гомофобии

Вчера, 22:41
В киноэпопее «Джеймс Бонд» нашли расизм и гомофобию. Фильмы про героя-агента раскритиковали в соцсети Twitter.

В кинолентах про Джеймса Бонда нашли элементы расизма и гомофобии

 

Немалое количество пользователей сайта подвергли жесткой критике «Бондиану» за якобы огромное число моментов, связанных с гомофобией, расизмом и сексизмом. Люди остаются недовольны актерами, которые играли роль Джеймса Бонда. Например, шотландский артист Шон Коннери был назван «агрессивным насильником», умерший Роджер Мур сексистом, а кинокартину под названием «Человек с золотым пистолетом» недовольные пользователи обозвали расистской.

Другие удивлены, отчего некоторым киноманам понадобилось почти три десятка лет, дабы понять, что вышеупомянутая лента является расистской. Избежали критики Пирс Броснан и Дэниэл Крейг. Но бросили камень и в Пирса огород. Его назвали «динозавром, полным сексизма и женоненавистничества».
Никита Готский
Новости по теме
Моника Белуччи может сыграть подругу Джеймса Бонда
Моника Белуччи может сыграть подругу Джеймса Бонда

Подругой Джеймса Бонда может стать Моника Белуччи. Об этом рассказал исполнивший роль спецагента 007 актер Дэниэл Крейг.

Дэниэл Крейг сыграет Бонда снова
Дэниэл Крейг сыграет Бонда снова

Известный актер Дэниэл Крейг сыграет Джеймса Бонда снова, о чем он сам признался во время участия в передаче Late Show. До этого официального подтверждения не

Дензел Вашингтон сыграет роль Джеймса Бонда
Дензел Вашингтон сыграет роль Джеймса Бонда

Известный темнокожий голливудский актер Дензел Вашингтон сыграет роль Джеймса Бонда в очередной серии «Бондианы».

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости