В кинолентах про Джеймса Бонда нашли элементы расизма и гомофобии

В киноэпопее «Джеймс Бонд» нашли расизм и гомофобию. Фильмы про героя-агента раскритиковали в соцсети Twitter.

Никита Готский

Немалое количество пользователей сайта подвергли жесткой критике «Бондиану» за якобы огромное число моментов, связанных с гомофобией, расизмом и сексизмом. Люди остаются недовольны актерами, которые играли роль Джеймса Бонда. Например, шотландский артист Шон Коннери был назван «агрессивным насильником», умерший Роджер Мур сексистом, а кинокартину под названием «Человек с золотым пистолетом» недовольные пользователи обозвали расистской.Другие удивлены, отчего некоторым киноманам понадобилось почти три десятка лет, дабы понять, что вышеупомянутая лента является расистской. Избежали критики Пирс Броснан и Дэниэл Крейг. Но бросили камень и в Пирса огород. Его назвали «динозавром, полным сексизма и женоненавистничества».