Алексндр Морозов показал последний снимок с Сенчиной

Российский композитор Александр Морозов опубликовал последнюю фотографию Людмилы Сенчиной. На снимке певицы выглядит прекрасно, она веселая, красивая, со своей фирменной улыбкой.

Никита Готский

Морозов обнародовал в Сети изображение усопшей Сенчиной, а жена музыканта сообщила, какой им запомнилась певица. Морозов, его супруга и Людмила Петровна встретились летом минувшего года в Санкт-Петербурге, но тогда они и подумать не могли, что видятся в последний раз. В тот день на улице стояла хорошая погода, северная столица праздновала День ВМФ, а Сенчина отыграла концерт в честь такого торжества. Морозов и его спутница жизни утверждают, что посетили Дворцовую площадь намерено, дабы увидеть любимую певицу.Композитор написал для нее текст песни «Камушки», в 1978 году данная композиция стала «Песней года». Александр Морозов и его родные обещают помнить Сенчину нежной, трогательной и веселой.