НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Алексндр Морозов показал последний снимок с Сенчиной

Алексндр Морозов показал последний снимок с Сенчиной

Вчера, 22:34
Российский композитор Александр Морозов опубликовал последнюю фотографию Людмилы Сенчиной. На снимке певицы выглядит прекрасно, она веселая, красивая, со своей фирменной улыбкой.

Алексндр Морозов показал последний снимок с Сенчиной

 

Морозов обнародовал в Сети изображение усопшей Сенчиной, а жена музыканта сообщила, какой им запомнилась певица. Морозов, его супруга и Людмила Петровна встретились летом минувшего года в Санкт-Петербурге, но тогда они и подумать не могли, что видятся в последний раз. В тот день на улице стояла хорошая погода, северная столица праздновала День ВМФ, а Сенчина отыграла концерт в честь такого торжества. Морозов и его спутница жизни утверждают, что посетили Дворцовую площадь намерено, дабы увидеть любимую певицу.

Композитор написал для нее текст песни «Камушки», в 1978 году данная композиция стала «Песней года». Александр Морозов и его родные обещают помнить Сенчину нежной, трогательной и веселой.
Никита Готский
Новости по теме
Александр Олешко шокирован смертью Сенчиной
Александр Олешко шокирован смертью Сенчиной

Российский актер Александр Олешко прокомментировал смерть Людмилы Сенчиной. Он шокирован смертью певицы.

Людмила Сенчина скончалась на 68 году жизни
Людмила Сенчина скончалась на 68 году жизни

Во многих средствах массовой информации были обнародованы данные о кончине известной отечественной певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. Информацию о её смерти

Метеорологи назвали день прихода последних морозов в Москве
Метеорологи назвали день прихода последних морозов в Москве

Метеорологи назвали день прихода последних морозов в Москве. В ночь на 25 апреля ожидается температура "- 1”. Соответствующие данные предоставили эксперты

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости