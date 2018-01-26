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| | В кинотеатрах «Москино» будут бесплатно показаны фильмы о войне

В кинотеатрах «Москино» будут бесплатно показаны фильмы о войне

Вчера, 21:28
В честь трех памятных дат в кинотеатрах «Москино» бесплатно покажут кинофильмы военной тематики. Показ будет проходить с 2 по 23 февраля, о чем сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

В кинотеатрах «Москино» будут бесплатно показаны фильмы о войне

 

Мэр Москвы проинформировал, что подведомственные министерству культуры кинотеатры в сети «Москино» со 2 по 23 февраля будут задействованы в показе бесплатных кинофильмов на военную тематику. Кроме дня Защитника Отечества, показ приурочили также к памятной дате вывода войск СССР из Афганистана и к Сталинградской битве.

Таким образом, к 75-летию победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградском сражении в период со 2 по 8 февраля собираются показать «День и ночь», «Возмездие», «Солдатами не рождаются» и другие фильмы. К 29-летию со дня вывода войск СССР из территории Афганистана покажут «Груз 300», «Жаркое лето в Кабуле» и «Афганский излом» 15 февраля. А 23 февраля в течение всего дня в честь дня Защитника Отечества будет проходить беспрерывный показ таких кинолент: «Солдаты», «В зоне особого внимания», «Чистое небо», «Белый тигр», «Офицеры» и многих других.
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