Популярное телешоу «Орел и решка» может приехать в Киров

В новом сезоне популярного трэвел-шоу «Орел и решка» ведущие посетят города Российской Федерации. Одним из «героев» программы может стать Киров.

Виктория Озерова

Телеканал «Пятница!» начинает съемки очередного сезона «Орла и решки». Несколько серий будут посвящены российским городам, но пока неизвестно, каким именно, ведь это решение телеканал оставил на усмотрение зрителей. В список вошли города с населением в 100 тысяч жителей и более. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале «Пятницы!», а также там можно проголосовать. Свой голос можно отдать только за один город и один раз. Пока лидерами остаются Тюмень, Альметьевск и Норильск. В пятерку входят Севастополь и Абакан. В аутсайдерах остаются Жуковский, Долгопрудный и Щелково.За Киров пока отдано мало голосов, так что город нуждается в поддержке. Местные СМИ призывают жителей активнее голосовать.