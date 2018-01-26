НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Популярное телешоу «Орел и решка» может приехать в Киров

Популярное телешоу «Орел и решка» может приехать в Киров

Вчера, 20:30
В новом сезоне популярного трэвел-шоу «Орел и решка» ведущие посетят города Российской Федерации. Одним из «героев» программы может стать Киров.

Популярное телешоу «Орел и решка» может приехать в Киров

 

Телеканал «Пятница!» начинает съемки очередного сезона «Орла и решки». Несколько серий будут посвящены российским городам, но пока неизвестно, каким именно, ведь это решение телеканал оставил на усмотрение зрителей. В список вошли города с населением в 100 тысяч жителей и более. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном портале «Пятницы!», а также там можно проголосовать. Свой голос можно отдать только за один город и один раз. Пока лидерами остаются Тюмень, Альметьевск и Норильск. В пятерку входят Севастополь и Абакан. В аутсайдерах остаются Жуковский, Долгопрудный и Щелково.

За Киров пока отдано мало голосов, так что город нуждается в поддержке. Местные СМИ призывают жителей активнее голосовать.
Виктория Озерова
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