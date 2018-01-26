Появились первые отзывы на тоталитарную комедию «Смерть Сталина»

Несмотря на то, что разрешение на показ комедии «Смерть Сталина» было отозвано, в Москве состоялся первый показ ленты в кинотеатре «Пионер». Некоторые зрители сообщили, что приняли решение сходить на этот фильм именно в связи с его запретом.
Мнения зрителей касательно «тоталитарной комедии» не одинаковы. Среди плюсов фильма отмечается то, как живо передана атмосфера всеобщего страха перед репрессиями времен Сталина, кроме того есть положительные оценки сатиры, представленной в комедии. Другая часть зрителей считает, что юмор был слишком черным, а сюжет фильма выступает насмешкой для тех людей, чьи родственники попали под репрессии во время сталинского режима.
На кинотеатры, которые пренебрегли запретом к показу «Смерти Сталина», может быть наложена административная ответственность.