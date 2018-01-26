Появились первые отзывы на тоталитарную комедию «Смерть Сталина»

Несмотря на заперт к показу, в Москве завершился первый массовый показ британской комедии о Советском Союзе «Смерть Сталина», а в Сети появились первые отзывы о фильме. Мнения различны: кто-то посчитал кино «жутким», другие назвали его первым достойным фильмом про СССР.

Несмотря на то, что разрешение на показ комедии «Смерть Сталина» было отозвано, в Москве состоялся первый показ ленты в кинотеатре «Пионер». Некоторые зрители сообщили, что приняли решение сходить на этот фильм именно в связи с его запретом.Мнения зрителей касательно «тоталитарной комедии» не одинаковы. Среди плюсов фильма отмечается то, как живо передана атмосфера всеобщего страха перед репрессиями времен Сталина, кроме того есть положительные оценки сатиры, представленной в комедии. Другая часть зрителей считает, что юмор был слишком черным, а сюжет фильма выступает насмешкой для тех людей, чьи родственники попали под репрессии во время сталинского режима.На кинотеатры, которые пренебрегли запретом к показу «Смерти Сталина», может быть наложена административная ответственность.