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| | Список крупнейших провалов премии «Оскар» поразил пользователей сети

Список крупнейших провалов премии «Оскар» поразил пользователей сети

Вчера, 19:14
Издание The Guardian проанализировало работу Американской академии киноискусств и на основе этого создало список самых больших провалов при вручении «Оскара» за всю историю существования премии. Возглавил рейтинг Альфред Хичкок, также в перечень вошли известные актеры и картины.

Список крупнейших провалов премии «Оскар» поразил пользователей сети

 

Обнародован список главных провалов при вручении кинопремии «Оскар». На первом месте оказался кинематографист Альфред Хичкок, который пять раз номинировался на награду. Один «Оскар» Хичкок все же получил, только за заслуги в кинематографе. Второе место досталось Стэнли Кубрику, который четыре раза не смог получить премию. В СМИ предположили, что причиной тому стала боязнь полетов. В тройку лидеров вошел фильм «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. Также в рейтинг попали Чарли Чаплин, «Таксист», Бетт Дэвис, «Инопланетянин» и другие.

Ранее стало известно о том, что создателей фильма «Форма воды» обвинили в плагиате. Картина является номинантом на «Оскар».
Виктория Озерова
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