Ювелиры предоставили янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

Сегодня в Санкт-Петербурге открыли фестиваль «Наследие Фаберже». На этой выставки были представлены авторские коллекции ювелирных изделий которые носят разные названия: «Носимый фарфор», украшения из коллекции «Флора и фауна», проект «Кушать подано», янтарная коллекция (посвященная чемпионату мира по футболу 2018 в России) и коллекция украшений, которые соединяют оба сада Петергофа.

Последние две названные коллекции стали настоящей изюминкой этого фестиваля. В янтарной коллекции можно было заметить футбольную атрибутику: бутсы, мячи, перчатки. А коллекция, в которой воссоздаются Верхний и Нижний сады Петергофа по-настоящему уникальна. Так как при правильной расстановке эта коллекция представляет карту этого культурного объекта. Также следует отметить, что на каждом изделии нанесена подпись Петра I.

Всего в коллекции входят 26 предметов. Примерная стоимость каждой колеблется от 30 миллионов рублей.