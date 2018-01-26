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| | Ювелиры предоставили янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

Ювелиры предоставили янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

Вчера, 19:06
Сегодня в Санкт-Петербурге открыли фестиваль «Наследие Фаберже». На этой выставки были представлены авторские коллекции ювелирных изделий которые носят разные названия: «Носимый фарфор», украшения из коллекции «Флора и фауна», проект «Кушать подано», янтарная коллекция (посвященная чемпионату мира по футболу 2018 в России) и коллекция украшений, которые соединяют оба сада Петергофа.

 

Последние две названные коллекции стали настоящей изюминкой этого фестиваля. В янтарной коллекции можно было заметить футбольную атрибутику: бутсы, мячи, перчатки. А коллекция, в которой воссоздаются Верхний и Нижний сады Петергофа по-настоящему уникальна. Так как при правильной расстановке эта коллекция представляет карту этого культурного объекта. Также следует отметить, что на каждом изделии нанесена подпись Петра I.

Ювелиры предоставили янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

 

Всего в коллекции входят 26 предметов. Примерная стоимость каждой колеблется от 30 миллионов рублей.
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