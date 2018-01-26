Ювелиры предоставили янтарную коллекцию к ЧМ-2018 и модель Петергофа

Последние две названные коллекции стали настоящей изюминкой этого фестиваля. В янтарной коллекции можно было заметить футбольную атрибутику: бутсы, мячи, перчатки. А коллекция, в которой воссоздаются Верхний и Нижний сады Петергофа по-настоящему уникальна. Так как при правильной расстановке эта коллекция представляет карту этого культурного объекта. Также следует отметить, что на каждом изделии нанесена подпись Петра I.
Всего в коллекции входят 26 предметов. Примерная стоимость каждой колеблется от 30 миллионов рублей.