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| | Уральская группа "Мы" сообщила о самороспуске после зверского убийства в Москве

Уральская группа "Мы" сообщила о самороспуске после зверского убийства в Москве

Вчера, 19:05
Уральская группа «Мы», участниками которой были Ева Краузе и Даниил Шайхинуров, объявила о роспуске. Причиной для подобного решения стало зверское убийство 19-летней девушки, совершенное студентом МГТУ имени Баумана.

Уральская группа "Мы" сообщила о самороспуске после зверского убийства в Москве

 

В пояснительной записке к своему злодеянию убийца написал, что на такие действия его натолкнула песня группы «Мы» - «Возможно». Якобы в этом треке он нашел рецепт, помогающий против неразделенной любви. В песне упоминалось убийство, которое влюбленный юноша собирается совершить, чтобы точно быть уверенным в том, что между ним и объектом его привязанности все будет кончено.

Вслед за этим последовало требование от возмущенных интернет-пользователей изъять трек из всех возможных плейлистов, удалить со всех сайтов и даже запретить петь ее. Лидер группы Даниил Шайхинуров во время травли его песни находился в Израиле. Друзей и родных рядом не было, но они как могли помогали ему на расстоянии, за что они им благодарен. Пока роспуск группы не решен окончательно. Даниил ведет переговоры со своей соратницей Евой и надеется на благоприятный исход.
Дарья Светозарова
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