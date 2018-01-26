Уральская группа "Мы" сообщила о самороспуске после зверского убийства в Москве

Уральская группа «Мы», участниками которой были Ева Краузе и Даниил Шайхинуров, объявила о роспуске. Причиной для подобного решения стало зверское убийство 19-летней девушки, совершенное студентом МГТУ имени Баумана.

Дарья Светозарова

В пояснительной записке к своему злодеянию убийца написал, что на такие действия его натолкнула песня группы «Мы» - «Возможно». Якобы в этом треке он нашел рецепт, помогающий против неразделенной любви. В песне упоминалось убийство, которое влюбленный юноша собирается совершить, чтобы точно быть уверенным в том, что между ним и объектом его привязанности все будет кончено.Вслед за этим последовало требование от возмущенных интернет-пользователей изъять трек из всех возможных плейлистов, удалить со всех сайтов и даже запретить петь ее. Лидер группы Даниил Шайхинуров во время травли его песни находился в Израиле. Друзей и родных рядом не было, но они как могли помогали ему на расстоянии, за что они им благодарен. Пока роспуск группы не решен окончательно. Даниил ведет переговоры со своей соратницей Евой и надеется на благоприятный исход.