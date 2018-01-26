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| | National Geographic назвал топ-5 музеев Санкт-Петербурга

National Geographic назвал топ-5 музеев Санкт-Петербурга

Вчера, 18:57
Пять самых лучших музеев Санкт-Петербурга назвал журнал National Geographic. Об этом рассказали российские издания.

National Geographic назвал топ-5 музеев Санкт-Петербурга

 

Журналисты известного издания обнародовали топ-5 лучших музеев северной столицы РФ. Оказались в нем Эрмитаж и Русский музей. В числе лучших также отмечен музей Эрарта с U-Space. Американские корреспонденты сообщают о концертах, киносеансах и лекциях, которые часто проводятся в этом пространстве. Рекомендуют эксперты из National Geographic побывать любителям культуры в Музее Фаберже.

В топ-5 попала и музей-квартира актеров Самойловых. В данном помещении в XIX-XX столетиях проживали представители театральной династии. В этом музее регулярно проходят небольшие музыкальные мероприятия.

Музей работает с 1994 года. Он сумел сберечь обстановку и предметы интерьера. Ту можно увидеть как личные вещи артистов, так и материалы, которые поведают о семье Самойловых.
Никита Готский
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