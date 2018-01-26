У сериала «Зачарованные» состоится официальный перезапуск

The CW выступил с заявлением, что собирается переснять культовый мистический сериал «Зачарованные». Это уже вторая попытка перезапуска сериала о трех сестрах с паронормальными способностями.

Западные СМИ сообщают, что каналом The CW уже заказана пилотная серия сериала «Зачарованные», что может ознаменовать перезапуск проекта. «Зачарованные» приобрели большую популярность во время своего выхода на телеэкраны в 1998-2006 годах, когда было отснято восемь сезонов.Сюжет сериала повествует про мистические истории, происходящие с тремя сестрами, обладающими сверхчеловеческими силами. В оригинальном проекте принимали участие такие актрисы, как Холли Мэри Комбс, Шэннен Доэрти, Алисса Милано. Позже к ним присоединилась Роуз Макгоуэн вместо ушедшей из-за конфликта с создателями сериала и другими актерами Доэрти.Перезапуск сериала планировался еще год назад. Тогда действие должно было быть перенесено в 1970-е годы, однако в новом варианте перезапуска решили развивать события в наше время.