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| | У сериала «Зачарованные» состоится официальный перезапуск

У сериала «Зачарованные» состоится официальный перезапуск

Вчера, 18:53
The CW выступил с заявлением, что собирается переснять культовый мистический сериал «Зачарованные». Это уже вторая попытка перезапуска сериала о трех сестрах с паронормальными способностями.

У сериала «Зачарованные» состоится официальный перезапуск

 

Западные СМИ сообщают, что каналом The CW уже заказана пилотная серия сериала «Зачарованные», что может ознаменовать перезапуск проекта. «Зачарованные» приобрели большую популярность во время своего выхода на телеэкраны в 1998-2006 годах, когда было отснято восемь сезонов.

Сюжет сериала повествует про мистические истории, происходящие с тремя сестрами, обладающими сверхчеловеческими силами. В оригинальном проекте принимали участие такие актрисы, как Холли Мэри Комбс, Шэннен Доэрти, Алисса Милано. Позже к ним присоединилась Роуз Макгоуэн вместо ушедшей из-за конфликта с создателями сериала и другими актерами Доэрти.

Перезапуск сериала планировался еще год назад. Тогда действие должно было быть перенесено в 1970-е годы, однако в новом варианте перезапуска решили развивать события в наше время.
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