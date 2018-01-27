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| | В петербургском музее «Эрарта» открылась выставка картин Гребенщикова

В петербургском музее «Эрарта» открылась выставка картин Гребенщикова

Сегодня, 02:30
Известный российский музыкант Борис Гребенщиков, являющийся лидером рок-группы «Аквариум», порадовал своих фанатов, сообщив об открытии выставки с его картинами в петербургском музее «Эрарта».

В петербургском музее «Эрарта» открылась выставка картин Гребенщикова

 

Об открытии выставки под названием «Азбука лунного света» сообщила Инна Гринчель, являющаяся куратором данного мероприятия. Инна заметила, что все желающие смогут не только приобщиться к миру искусства и детально изучить картины, написанные российским рок-музыкантом, но и приобрести желаемые экспонаты, если возникнут подобные запросы. Также Гринчель заметила, что все произведения Гребенщикова обладают независимой структурой и стилем, который не поддаётся определению.

В петербургском музее «Эрарта» открылась выставка картин Гребенщикова

 

Куратор выставки добавила, что Борис творит, повинуясь своему вдохновению, не сковывая себя в рамки одного определённого стиля. Заметим, выставка открылась 26 января и продлится вплоть до 19 февраля на третьем этаже петербургского музея.
Александр Вест
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