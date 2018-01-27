В петербургском музее «Эрарта» открылась выставка картин Гребенщикова

Известный российский музыкант Борис Гребенщиков, являющийся лидером рок-группы «Аквариум», порадовал своих фанатов, сообщив об открытии выставки с его картинами в петербургском музее «Эрарта».

Об открытии выставки под названием «Азбука лунного света» сообщила Инна Гринчель, являющаяся куратором данного мероприятия. Инна заметила, что все желающие смогут не только приобщиться к миру искусства и детально изучить картины, написанные российским рок-музыкантом, но и приобрести желаемые экспонаты, если возникнут подобные запросы. Также Гринчель заметила, что все произведения Гребенщикова обладают независимой структурой и стилем, который не поддаётся определению.

Александр Вест

Куратор выставки добавила, что Борис творит, повинуясь своему вдохновению, не сковывая себя в рамки одного определённого стиля. Заметим, выставка открылась 26 января и продлится вплоть до 19 февраля на третьем этаже петербургского музея.