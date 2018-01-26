Диана Арбенина готовится к 25-летию группы «Ночные снайперы»

В этом году группа «Ночные снайперы» отмечает юбилей, музыканты на сцене уже четверть века, в честь чего поклонников ожидает несколько сюрпризов. Бессменный лидер коллектива Диана Арбенина готовится к празднику с размахом.

Виктория Озерова

«Ночные снайперы» приготовили специальную программу для мирового турне в честь своего 25-летия. Диана Арбенина готовится к празднику с размахом. Бессменный лидер «Ночных снайперов» считает, что группа на данный момент пребывает в состоянии «абсолютной молодости и абсолютного кайфа от жизни». Она рассказала, что в шоу войдут признанные хиты группы и новые композиции, но это еще не все. Специально к такому событию «Ночные снайперы» приготовили для фанатов два сюрприза: клип на композицию «Грустные люди» и альбом The best, в который войдут самые популярные песни в новых аранжировках.2 февраля в Воронеже состоится грандиозный концерт «Ночных снайперов». Начало мероприятия в 19:00 в концертном зале.