Президент России Владимир Путин назвал фестиваль «Первозданная Россия» уникальным событием в культурной жизни страны. Мероприятие стартовало 26 января в московском Центральном доме художника.

Дарья Светозарова

С приветственной речью от имени президента к гостям и участникам торжества обратился спецпредставитель главы РФ по вопросам, связанным с охраной природы, транспортом и экологией Сергей Иванов. Полностью обращение можно прочесть на официальном портале Кремля.В своем послании Владимир Владимирович подчеркнул, что творческий форум в этом году празднует пятую годовщину со дня основания и за минувшие годы он успел стать уникальным событием в культурной жизни Российской Федерации. «Первозданная Россия» стала масштабным, заметным мероприятием, и, как подчеркивает российский лидер, объединила талантливых людей: фотографов, художников, любителей путешествий, режиссеров, ученых, педагогов, и просто радеющих за окружающую природу граждан.Завершится фестиваль 25 февраля. За это время в Москве пройдут выставки фотографов-натуралистов. Позже их работы смогут лицезреть и в регионах. Отмечается, что за все время существования фестиваля, мероприятия, проводимые в его рамках, успели посетить более двух с половиной миллионов любителей культуры и природы. В 2017-м экспонаты выставки увидели в 30 российских городах. В Москве же мероприятие собрало более 150 тысяч жителей столицы.