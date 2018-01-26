Константин Хабенский стал жертвой двойника-мошенника

Снят фильм был по роману Минаева «ДухLess XXI века. Селфи». Данная история повествует о весьма успешном писателе, а также телеведущем Владимире Богданове, который вынужден вступить в борьбу за собственную личность с двойником. Хабенский, рассказывая о проведенной работе над ролью, заявил, что играть сразу двух абсолютно разных персонажей ему было крайне интересно.

«У каждого из них своя правда. Один искренне мечтает влезть в шкуру другого, а тот самый другой мечтает о возвращении к истокам. Это было крайне интересно заняться поисками своей правды даже у такого маньяка, который приходит и заявляет, что хочет жить по-человечески, говорить людям «спасибо», писать книги и все в таком духе. А как еще можно достучаться до чьих-то мозгов», - заявил Хабенский, давая интервью после презентации картины.

Минаев, в свою очередь, отметил, что история повествует о личностном кризисе, одиночестве и попытках все перезапустить. У каждого всегда, уверяет писатель, должен быть шанс все изменить.

«Один из посылов, вложенный в этот фильм, это то, что в современном мире люди, по сути, безразличны друг к другу, а потому само существование становится декорацией», - утверждает Минаев.

Также Хабенский добавил, что благодаря кризисам человек двигается вперед. Он считает, что без этого движение стало бы невозможным.

Николай Офицеров

Исполнивший главную роль в картине "Селфи" Константин Хабенский, а также выступивший автором сценария писатель Сергей Минаев, презентовали на суд общественности своё детище. В широкий прокат фильм выйдет 1 февраля. Режиссером выступил Николай Хомерики.