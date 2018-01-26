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| | Прощай Золушка: Алла Пугачева скорбит по ушедшей из жизни Людмиле Сенчиной

Прощай Золушка: Алла Пугачева скорбит по ушедшей из жизни Людмиле Сенчиной

Сегодня, 11:46
Алла Пугачева крайне редко высказывается об ушедших из жизни коллегах. Но для певицы Людмилы Сенчиной она решила посвятить отдельную публикацию в Instagram и вспомнила ее теплыми словами, отметив уникальность таланта почившей артистки. В сети Примадонна разместила фотографию с подписью: «Прощай, прекрасная Золушка». Уже позже поклонники установили, что Пугачева давняя поклонница таланта Сенчиной.
 

Прощай Золушка: Алла Пугачева скорбит по ушедшей из жизни Людмиле Сенчиной

 

«Она действительно была с другой планеты. Я бы такие песни не пела. Может быть и хотела бы, но у меня бы не получилось так, как у Люды. Разве что песню «По камушкам». Вот ее я бы, наверное, осилила. Я не говорю даже о том, что Сенчина смогла стать настоящим символом Золушки. За таким голосом, как у Люды всегда было будущее. На так давно я слушала, как она поет и у меня сердце защемило. Весь тот профессионализм, удивительная внешность, чистота все могло быть иначе, если бы Сенчиной кто-то из продюсеров занялся. У нас нет таких голосов, вот раз, два и обчелся», - заявила Пугачева.
 
Интересно и то, что сама Сенчина также восхищалась талантом Пугачевой и мечтала о том, что когда-то сможет сделать с ней совместный проект.
 
«Я искренне обожаю Аллу. Она одна из моих любимейших людей, и я вообще не обращаю внимания на то, что все говорят о том, что она заполонила эстраду. Аллу я люблю, как человека, она мне очень сильно нравится и мне хотелось бы с ней дружить», - говорила когда-то Сенчина.

Николай Офицеров
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