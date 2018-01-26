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| | Номинанта "Оскара" картину "Форма воды" обвинили в плагиате

Номинанта "Оскара" картину "Форма воды" обвинили в плагиате

Сегодня, 11:03
Фэнтезийный фильм «Форма воды» именитого голливудского режиссера Гильермо дель Торо, помимо многочисленных номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар», также был обвинён в плагиате, который критики заметили, ознакомившись с картиной.

Номинанта "Оскара" картину "Форма воды" обвинили в плагиате

 

Один из критиков, посмотрев «Форму воды», заявил о том, что сценарий данной киноленты буквально «по кирпичикам» скопирован с известной пьесы под названием «Позволь мне услышать твой шепот», которая увидела свет ещё в 1969 году. Сценарий пьесы заключался в том, что уборщица, лишённая слуха и дара речи, работала в засекреченной лаборатории, в которой содержался дельфин. Женщина всеми силами старалась помочь животному обрести свободу, как и в фильме дель Торо, где такая же работница лаборатории беспокоилась о судьбе рептилии.

Однако, в студии, отвечающей за создание «Формы воды», заверили всех критиков, что режиссёр и сценарист никогда не встречались с подобной пьесой, а возникшие совпадения не более чем досадные случайности. Также представители Fox Searchlight готовы к возможным судебным разбирательствам, так как создатели фильма уверены в своей правоте.
Александр Вест
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