Номинанта "Оскара" картину "Форма воды" обвинили в плагиате

Фэнтезийный фильм «Форма воды» именитого голливудского режиссера Гильермо дель Торо, помимо многочисленных номинаций на престижнейшую кинопремию «Оскар», также был обвинён в плагиате, который критики заметили, ознакомившись с картиной.

Александр Вест

Один из критиков, посмотрев «Форму воды», заявил о том, что сценарий данной киноленты буквально «по кирпичикам» скопирован с известной пьесы под названием «Позволь мне услышать твой шепот», которая увидела свет ещё в 1969 году. Сценарий пьесы заключался в том, что уборщица, лишённая слуха и дара речи, работала в засекреченной лаборатории, в которой содержался дельфин. Женщина всеми силами старалась помочь животному обрести свободу, как и в фильме дель Торо, где такая же работница лаборатории беспокоилась о судьбе рептилии.Однако, в студии, отвечающей за создание «Формы воды», заверили всех критиков, что режиссёр и сценарист никогда не встречались с подобной пьесой, а возникшие совпадения не более чем досадные случайности. Также представители Fox Searchlight готовы к возможным судебным разбирательствам, так как создатели фильма уверены в своей правоте.