Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

Вчера, 22:47
Российские сериалы 2000-х годов притягивали к экранам миллионы отечественных зрителей. Тяжелая судьба крепостной Насти и ее отношениях с цесаревичем Александром, несчастная любовь секретарши Кати Пушкаревой, невероятные приключения семейства Букиных и многое другое. Какими эти герои сериалов стали ныне?

Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

 

Такие сериалы, как «Не родись красивой», «Бедная Настя», «Маргоша», «Счастливы вместе», все эти кинопроекты приковывали к телевизорам огромное число зрителей. Многие задавались вопросом, как сложилась судьба актеров полюбившихся сериалов. Кто-то из них продолжает активно сниматься в кино, кто-то решил больше уделять времени своим родственникам и близким.

Елена Корикова. Отечественному зрителю эта актриса стала известна благодаря роли в сериале «Бедная Настя». Там она сыграла крепостную сироту, которая окунулась в придворные интриги императорского дворца Романовых. Сериал вышел на экраны в 2003 году, и с тех пор Елена немного поменялась. Многие фанаты и корреспонденты упрекали ее в том, что она перестала ухаживать за своей внешностью и даже употребляла алкоголь. Тем не менее, Корикова возвратилась на экран и ее можно увидеть в сериале «Круговорот». При этом она умудрилась попасть в «черный список» артистов, ложившихся под нож пластических хирургов. Прежде милая внешность кинозвезды послужила поводом для многих привлечь свой взгляд к экранам, но после изменения по отношению к Елене начала слышаться критика.

Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

 

Катю Пушкареву до сих пор помнят многие домохозяйки. Волшебное преображение простой девушки в привлекательную бизнес-леди не оставляло равнодушным ни одного зрителя, даже мужчин. Сериал имел громкий успех, не исключалось, что актриса Нели Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву, еще не раз повторит такой успех. Как сложилась судьба кинозвезды? В настоящее время Нелли играет в театре и воспитывает двоих детей. Время от времени ей предлагают сыграть незначительные роли, но прежний успех в «Не родись красивой» она пока не повторила.

Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

 

Далее следует еще одна героиня «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, она же Кира. По мнению обозревателей, время не властвует над ней. Актриса и ныне смотрится прекрасно. Она счастлива в браке, воспитывает троих детей и иногда появляется на российских экранах, играя в сериалах и фильмах.

Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

 

Сериал «Счастливы вместе» обожают и по сей день. Актеры, игравшие в сериале, в жизни являются намного серьезнее, чем в ситкоме. К примеру, Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, является примерным семьянином, у него пятеро детей. Как помнится, в сериале Букин легкомысленно относился к своим детям, чего нельзя сказать про самого Виктора. Его «сын» Рома, он же Александр Якин, после роли некоторое время не мог завести роман с девушкой, на что, конечно, повлияла его роль. Однако не так давно актер женился на своей знакомой, имя которой он упорно не хочет разглашать.
Никита Готский
Новости по теме
В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной
В Интернете обсуждают фото Елены Кориковой с незнакомым мужчиной

Известная российская актриса Елена Корикова выложила в сеть фотографию с неизвестным мужчиной. Как оказалось, это был ее инструктор по лыжам.

Актриса Елена Корикова испортила своё лицо инъекциями ботокса
Актриса Елена Корикова испортила своё лицо инъекциями ботокса

Известная актриса и звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова неприятно удивила поклонников своим новым снимком. Пользователи Сети не смогли узнать актрису

Актриса Елена Корикова шокировала постаревшим лицом
Актриса Елена Корикова шокировала постаревшим лицом

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова шокировала общественность постаревшим лицом. Последнее время актриса не часто появляется на светских мероприятиях.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости