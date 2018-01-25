Как сложилась судьба актеров российских сериалов 2000-х

Российские сериалы 2000-х годов притягивали к экранам миллионы отечественных зрителей. Тяжелая судьба крепостной Насти и ее отношениях с цесаревичем Александром, несчастная любовь секретарши Кати Пушкаревой, невероятные приключения семейства Букиных и многое другое. Какими эти герои сериалов стали ныне?

Такие сериалы, как «Не родись красивой», «Бедная Настя», «Маргоша», «Счастливы вместе», все эти кинопроекты приковывали к телевизорам огромное число зрителей. Многие задавались вопросом, как сложилась судьба актеров полюбившихся сериалов. Кто-то из них продолжает активно сниматься в кино, кто-то решил больше уделять времени своим родственникам и близким.Елена Корикова. Отечественному зрителю эта актриса стала известна благодаря роли в сериале «Бедная Настя». Там она сыграла крепостную сироту, которая окунулась в придворные интриги императорского дворца Романовых. Сериал вышел на экраны в 2003 году, и с тех пор Елена немного поменялась. Многие фанаты и корреспонденты упрекали ее в том, что она перестала ухаживать за своей внешностью и даже употребляла алкоголь. Тем не менее, Корикова возвратилась на экран и ее можно увидеть в сериале «Круговорот». При этом она умудрилась попасть в «черный список» артистов, ложившихся под нож пластических хирургов. Прежде милая внешность кинозвезды послужила поводом для многих привлечь свой взгляд к экранам, но после изменения по отношению к Елене начала слышаться критика.

Катю Пушкареву до сих пор помнят многие домохозяйки. Волшебное преображение простой девушки в привлекательную бизнес-леди не оставляло равнодушным ни одного зрителя, даже мужчин. Сериал имел громкий успех, не исключалось, что актриса Нели Уварова, сыгравшая Катю Пушкареву, еще не раз повторит такой успех. Как сложилась судьба кинозвезды? В настоящее время Нелли играет в театре и воспитывает двоих детей. Время от времени ей предлагают сыграть незначительные роли, но прежний успех в «Не родись красивой» она пока не повторила.

Далее следует еще одна героиня «Не родись красивой» Ольга Ломоносова, она же Кира. По мнению обозревателей, время не властвует над ней. Актриса и ныне смотрится прекрасно. Она счастлива в браке, воспитывает троих детей и иногда появляется на российских экранах, играя в сериалах и фильмах.

Никита Готский

Сериал «Счастливы вместе» обожают и по сей день. Актеры, игравшие в сериале, в жизни являются намного серьезнее, чем в ситкоме. К примеру, Виктор Логинов, сыгравший Гену Букина, является примерным семьянином, у него пятеро детей. Как помнится, в сериале Букин легкомысленно относился к своим детям, чего нельзя сказать про самого Виктора. Его «сын» Рома, он же Александр Якин, после роли некоторое время не мог завести роман с девушкой, на что, конечно, повлияла его роль. Однако не так давно актер женился на своей знакомой, имя которой он упорно не хочет разглашать.