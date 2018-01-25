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| | Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

Вчера, 21:19
Фильм «Мстители: Война бесконечности», к которому Marvel шла в течение десяти лет, выйдет на экраны в мае 2018 года. В Сети появился новый трейлер к фильму.

Marvel показала новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

 

Фильм «Мстители: Война бесконечности», который должен выйти в прокат в мае этого года, охватывает всю киновселенную Marvel за последний десяток лет. Вышедший недавно трейлер сообщает, что зрителям предстоит увидеть грандиознейшее и смертоносное противостояние за последнее время.

В новом фильме союзники-супергерои совместно с мстителями попытаются победить Танатоса, чтобы избежать разрушения целой вселенной. Однако победа может стоить им очень много – героям буквально придется пожертвовать всем. Межгалактический тиран попытается собрать воедино сильнейшие артефакты, способные вносить изменения в существующую реальность.

Режиссерами кинофильма станут Джо Руссо и Энтони Руссо, которые также работали над производством фильмов «Первый мститель: Противостояние» и «Первый мститель: Другая война».

Мировая премьера состоится уже 25 апреля, а кинотеатрах РФ «Мстители: Война бесконечности» появятся 3 мая.
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