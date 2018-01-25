Netflix получила рекордную выручку в 2017 году

Крупнейший мировой поставщик потоковых шоу, фильмов и сериалов Netflix поделился итогами собственной деятельности в 2017 году. Выручка компании составила 11,7 млрд долларов, что, по сравнению с 2016 годом, больше на 33%.

Крупнейшая мировая компания-поставщик Netflix, предоставляющая к просмотру потоковые телепередачи, шоу, фильмы и сериалы, сообщила о собственном заработке в 2017 году. По данным компании, в прошлом году уровень доходов превысил показатели 2016 года на 33% и достиг 11,7 млрд долларов.Зафиксирован значительный прирост количества подписчиков – около 24 млн. При этом, в 2016 году аналогичный показатель был на уровне 19 млн. Основной доход компании принесли пользователи Netflix из США (более 6 млрд), но за рубежом зрителей ресурса значительно больше.Американская компания Netflix основана в 1997 году. С 2013 года она не только предоставляет просмотру готовые передачи и фильмы других производителей, но и создает собственные сериалы, телепрограммы и кинофильмы.