Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Netflix получила рекордную выручку в 2017 году

Netflix получила рекордную выручку в 2017 году

Вчера, 21:05
Крупнейший мировой поставщик потоковых шоу, фильмов и сериалов Netflix поделился итогами собственной деятельности в 2017 году. Выручка компании составила 11,7 млрд долларов, что, по сравнению с 2016 годом, больше на 33%.

Netflix получила рекордную выручку в 2017 году

 

Крупнейшая мировая компания-поставщик Netflix, предоставляющая к просмотру потоковые телепередачи, шоу, фильмы и сериалы, сообщила о собственном заработке в 2017 году. По данным компании, в прошлом году уровень доходов превысил показатели 2016 года на 33% и достиг 11,7 млрд долларов.

Зафиксирован значительный прирост количества подписчиков – около 24 млн. При этом, в 2016 году аналогичный показатель был на уровне 19 млн. Основной доход компании принесли пользователи Netflix из США (более 6 млрд), но за рубежом зрителей ресурса значительно больше.

Американская компания Netflix основана в 1997 году. С 2013 года она не только предоставляет просмотру готовые передачи и фильмы других производителей, но и создает собственные сериалы, телепрограммы и кинофильмы.
Новости по теме
Netflix анонсировала функцию оффлайн-просмотра для Windows 10
Netflix анонсировала функцию оффлайн-просмотра для Windows 10

Американская компания-поставщик фильмов и сериалов Netflix анонсировала функцию оффлайн-просмотра для Windows 10. Для платформ iOS и Android данная функция

Подписчики Netflix смогут скачивать фильмы и сериалы
Подписчики Netflix смогут скачивать фильмы и сериалы

В стриминговом сервисе Netflix появилась новая возможность, которую так долго ждали подписчики. Теперь можно скачивать сериалы и киноленты для последующего

Netflix потерял во II квартале $6 млрд из-за резкого падения числа подписчиков
Netflix потерял во II квартале $6 млрд из-за резкого падения числа подписчиков

Стриминговый видеосервис Netflix по итогам II квартала текущего года потерял порядка $6 млрд рыночной стоимости из-за резкого падения числа подписчиков, как в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости