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| | В юбилей Высоцкого участники Soprano Турецкого спели песни барда

В юбилей Высоцкого участники Soprano Турецкого спели песни барда

Вчера, 20:34
Участники арт-проекта Soprano Турецкого исполнили песню Владимира Высоцкого «Беда». Номер они приурочили к 80-летию знаменитого советского барда. Премьерное исполнение прозвучало в Доме Высоцкого на Таганке.

В юбилей Высоцкого участники Soprano Турецкого спели песни барда

 

Одна из участниц коллектива, Евгения Фанфара, поделилась своими впечатлениями о творческом наследии Владимира Семеновича. По ее словам, в произведениях барда присутствует настоящая любовь без прикрас и лишней мишуры, без всяких «если бы». Отдельные слова были сказаны о балладе «Беда». Евгения назвала данное произведение сокровенной балладой о натянутых нервах, исповедью, напитанной эмоциями страсти и смирения. Особенно волнительным, по мнению певицы, было исполнять композицию в присутствии сына Высоцкого – Никиты.

25 января по всей России с размахом отмечают годовщину дня рождения Владимира Семеновича. Дом Высоцкого на Таганке в этот день могут посетить все желающие – билет для входа не требуется. Мероприятия по случаю юбилея барда проводятся и в Государственном Кремлевском дворце и в Театре имени Пушкина и прочих культурных заведениях страны. Накануне в Туле открыли мемориальную доску - там, в здании ДК Машзавода бард выступал во время гастролей.
Дарья Светозарова
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