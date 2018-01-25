В юбилей Высоцкого участники Soprano Турецкого спели песни барда

Участники арт-проекта Soprano Турецкого исполнили песню Владимира Высоцкого «Беда». Номер они приурочили к 80-летию знаменитого советского барда. Премьерное исполнение прозвучало в Доме Высоцкого на Таганке.

Дарья Светозарова

Одна из участниц коллектива, Евгения Фанфара, поделилась своими впечатлениями о творческом наследии Владимира Семеновича. По ее словам, в произведениях барда присутствует настоящая любовь без прикрас и лишней мишуры, без всяких «если бы». Отдельные слова были сказаны о балладе «Беда». Евгения назвала данное произведение сокровенной балладой о натянутых нервах, исповедью, напитанной эмоциями страсти и смирения. Особенно волнительным, по мнению певицы, было исполнять композицию в присутствии сына Высоцкого – Никиты.25 января по всей России с размахом отмечают годовщину дня рождения Владимира Семеновича. Дом Высоцкого на Таганке в этот день могут посетить все желающие – билет для входа не требуется. Мероприятия по случаю юбилея барда проводятся и в Государственном Кремлевском дворце и в Театре имени Пушкина и прочих культурных заведениях страны. Накануне в Туле открыли мемориальную доску - там, в здании ДК Машзавода бард выступал во время гастролей.