Корни Владимира Высоцкого нашли в украинском Житомире

Место, где жили родственники советского артиста нашел местный ученый Руслан Кондратюк. Бовкун, проливая свет на находку житомирского биографа Высоцкого, подчеркивает, что установить это удалось в силу специфики еврейских метрик – предки Высоцкого были евреями.
Представитель житомирских СМИ пояснил, что в конце позапрошлого века в общественном одноэтажном доме, принадлежавшем прежде местным дворянам Аршевенським, проживало несколько еврейских семей, среди которых были и Бронштейны. У них в 1891 году родилась дочь Дебора. Сейчас на месте того дома пустырь. Сообщается, что здание снесли из-за его ветхости.
25 января 2018 года Владимиру Семеновичу исполнилось бы 80 лет. Накануне юбилея выдающегося актера и певца московский Дом Высоцкого на Таганке посетил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что исполнитель роли Глеба Жеглова был гениальным и чрезвычайно талантливым человеком. Друзья, поклонники и коллеги Владимира Семеновича называют его Пушкиным современности.