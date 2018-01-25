Корни Владимира Высоцкого нашли в украинском Житомире

В украинском городе Житомире исследователи обнаружили семейные корни советского актера и барда Владимира Высоцкого. Журналист Сергей Бовкун сообщил, что в этом областном центре Украины некогда проживала бабушка Владимира Семеновича Дебора Бронштейн.

Дарья Светозарова

Место, где жили родственники советского артиста нашел местный ученый Руслан Кондратюк. Бовкун, проливая свет на находку житомирского биографа Высоцкого, подчеркивает, что установить это удалось в силу специфики еврейских метрик – предки Высоцкого были евреями.Представитель житомирских СМИ пояснил, что в конце позапрошлого века в общественном одноэтажном доме, принадлежавшем прежде местным дворянам Аршевенським, проживало несколько еврейских семей, среди которых были и Бронштейны. У них в 1891 году родилась дочь Дебора. Сейчас на месте того дома пустырь. Сообщается, что здание снесли из-за его ветхости.25 января 2018 года Владимиру Семеновичу исполнилось бы 80 лет. Накануне юбилея выдающегося актера и певца московский Дом Высоцкого на Таганке посетил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что исполнитель роли Глеба Жеглова был гениальным и чрезвычайно талантливым человеком. Друзья, поклонники и коллеги Владимира Семеновича называют его Пушкиным современности.