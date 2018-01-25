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| | Корни Владимира Высоцкого нашли в украинском Житомире

Корни Владимира Высоцкого нашли в украинском Житомире

Вчера, 19:33
В украинском городе Житомире исследователи обнаружили семейные корни советского актера и барда Владимира Высоцкого. Журналист Сергей Бовкун сообщил, что в этом областном центре Украины некогда проживала бабушка Владимира Семеновича Дебора Бронштейн.

Корни Владимира Высоцкого нашли в украинском Житомире

 

Место, где жили родственники советского артиста нашел местный ученый Руслан Кондратюк. Бовкун, проливая свет на находку житомирского биографа Высоцкого, подчеркивает, что установить это удалось в силу специфики еврейских метрик – предки Высоцкого были евреями.

Представитель житомирских СМИ пояснил, что в конце позапрошлого века в общественном одноэтажном доме, принадлежавшем прежде местным дворянам Аршевенським, проживало несколько еврейских семей, среди которых были и Бронштейны. У них в 1891 году родилась дочь Дебора. Сейчас на месте того дома пустырь. Сообщается, что здание снесли из-за его ветхости.

25 января 2018 года Владимиру Семеновичу исполнилось бы 80 лет. Накануне юбилея выдающегося актера и певца московский Дом Высоцкого на Таганке посетил президент России Владимир Путин. Российский лидер подчеркнул, что исполнитель роли Глеба Жеглова был гениальным и чрезвычайно талантливым человеком. Друзья, поклонники и коллеги Владимира Семеновича называют его Пушкиным современности.
Дарья Светозарова
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