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| | В московском кинотеатре стартовал показ запрещенной комедии «Смерть Сталина»

В московском кинотеатре стартовал показ запрещенной комедии «Смерть Сталина»

Вчера, 17:50
25 января в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начали демонстрировать запрещенную ранее комедию «Смерть Сталина». Если верить пользователям соцсетей, то билеты на кинокартину раскупили еще загодя.

В московском кинотеатре стартовал показ запрещенной комедии «Смерть Сталина»

 

Отмечается, что билеты доступны только на сеансы с 3 февраля. «Пропуски» на премьерный показ и ближайшие сеансы продали еще несколько дней назад. При этом отмечается, что цены на билет никто не завышал – стоимость одного зрительского места составляет 250 рублей – залы заполнены только на 66%.

Ранее сообщалось, что у фильма «Смерть Сталина» отозвано прокатное удостоверение. В Минкульте пояснили это решение тем, что в картине обнаружили материалы, распространение которых является табу. Руководитель культурного ведомства Владимир Мединский сообщил, что картину подвергнут юридической экспертизе.
Дарья Светозарова
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