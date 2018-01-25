В московском кинотеатре стартовал показ запрещенной комедии «Смерть Сталина»

25 января в кинотеатре «Пионер» на Кутузовском проспекте начали демонстрировать запрещенную ранее комедию «Смерть Сталина». Если верить пользователям соцсетей, то билеты на кинокартину раскупили еще загодя.

Дарья Светозарова

Отмечается, что билеты доступны только на сеансы с 3 февраля. «Пропуски» на премьерный показ и ближайшие сеансы продали еще несколько дней назад. При этом отмечается, что цены на билет никто не завышал – стоимость одного зрительского места составляет 250 рублей – залы заполнены только на 66%.Ранее сообщалось, что у фильма «Смерть Сталина» отозвано прокатное удостоверение. В Минкульте пояснили это решение тем, что в картине обнаружили материалы, распространение которых является табу. Руководитель культурного ведомства Владимир Мединский сообщил, что картину подвергнут юридической экспертизе.