В московском кинотеатре стартовал показ запрещенной комедии «Смерть Сталина»

Отмечается, что билеты доступны только на сеансы с 3 февраля. «Пропуски» на премьерный показ и ближайшие сеансы продали еще несколько дней назад. При этом отмечается, что цены на билет никто не завышал – стоимость одного зрительского места составляет 250 рублей – залы заполнены только на 66%.
Ранее сообщалось, что у фильма «Смерть Сталина» отозвано прокатное удостоверение. В Минкульте пояснили это решение тем, что в картине обнаружили материалы, распространение которых является табу. Руководитель культурного ведомства Владимир Мединский сообщил, что картину подвергнут юридической экспертизе.