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Лучшие роли в кино Людмилы Сенчиной

Вчера, 23:40
Утром 25 января интернет облетела трагическая новость о том, что из жизни ушла легендарная российская певица и актриса Людмила Сенчина, которая прославилась благодаря исполнению композиции из мультфима «Золушка». Женщине было 67 лет. О ее смерти сообщил продюсер Владимир Андреев, плотно сотрудничавший с Сенчиной долгие годы. Он заявил, что скончалась артистка в больнице, куда попала по причине затянувшегося недуга.
 

Лучшие роли в кино Людмилы Сенчиной

 

Сенчина широко известна российским гражданам, как певица, однако многие также смогли увидеть и другую искру ее таланта актерское искусство. Именно об этом мы сегодня и поговорим, попытаемся осветить наиболее важные вехи в актерской карьере Людмилы Петровны.
 
Дебют Сенчиной в советском кинематографе состоялся еще в 1970 году в картине «Волшебная сила», где Людмила Петровна прекрасно изобразила своего героя - простую советскую учительницу. Эксперимент с кинематографом оказался крайне успешным, потому уже через год ей досталась новая роль. Сыграла она Присю в популярной в те годы комедии «Шельменко-денщик», вышедшей на экраны в 1971 году. Еще годом позднее она сыграла в фильме «После ярмарки» девушку Павлинку.
 

Лучшие роли в кино Людмилы Сенчиной

 

Однако впереди ее ждала, вероятно, главная роль, которая и принесла ей популярность не только, как певицы, но также и как актрисы. Советский Союз тогда накрыла эпоха вестернов, которые были навеяны спагетти-жанром, сделавшим популярным такого актера, как Клинт Иствуд. Речь идет, конечно же, о приключенческом, в чем-то комедийном, в чем-то донельзя трогательном вестерне «Вооружен и очень опасен», где Сенчина сыграла роль бесправной певицы Джулии Прюдом. Последнее же ее появление в кино произошло в 1985 году, однако назвать «Голубые города» фильмом крайне сложно.
 

В свои 25 лет Людмила решает оставить театр и полностью сосредотачивается на карьере певицы. Именно в это время выходят ее лучшие композиции, ставшие всесоветскими хитами и шлягерами, которые россияне до сих пор с радостью напевают. Особенного внимания достойны композиции «День Рождения», «Белой акации гроздья душистые», «Лесной олень», «Качели под снегопадом», «Полевые цветы», «Я ни о чем не жалею», «Шербургские зонтики» и многие другие.

 

Лучшие роли в кино Людмилы Сенчиной

 

За свою жизнь была трижды жената. Первым ее супругом стал солист Ленинградской оперетты Вячеслав Тимошин. У них родился сын, который сейчас живет в США и занимается недвижимостью. Вторым мужем стал известный советский музыкант Стас Намин, а третьим является продюсер и многолетний концертный директор певицы Владимир Андреев, с которым она прожила до конца своих дней.

Николай Офицеров
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