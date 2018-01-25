В Сети появилась новая песня Высоцкого

В Сети была обнародована «Песня таксиста», композиция на малоизвестные стихи Владимира Высоцкого. Об этом проинформировали в пресс-службе музыкальной группы Uma2rmaH.

Виктория Озерова

Сергей Кристовский из Uma2rmaH рассказал СМИ о том, как группа записала новую песню на стихи Владимира Высоцкого. По словам музыканта, с такой идеей к коллективу пришли представители службы «Яндекс.Такси». Именно они предложили Uma2rmaH спеть композицию на малоизвестные стихи автора, на что музыканты с удовольствием согласились. Сергей Кристовский признался, что он вместе с братом Владимиром в 90 годы также занимались частным извозом, так что песня натолкнула музыкантов на воспоминания. Так в Сети появилась «Песня таксиста».Следует отметить, что Владимир Высоцкий написал текст «Песни таксиста» в 1972 году для Ленинградского театра миниатюр «Люди и манекены». Ранее композиция не исполнялась, премьера приурочена к юбилею музыканта.