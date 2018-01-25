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| | Звезды скорбят о Людмиле Сенчиной

Звезды скорбят о Людмиле Сенчиной

Сегодня, 13:26
25 января в возрасте 67 лет ушла из жизни Народная артистка РСФСР Людмила Сенчина. Ее уход стал невосполнимой утратой для культурной России. В связи с этим певицу и актрису вспоминают ее звездные коллеги.

Звезды скорбят о Людмиле Сенчиной

 

В день ее смерти певец Лев Лещенко выразил соболезнования родным и близким усопшей актрисе. Лев Валерьянович признался, что глубоко опечален уходом Людмилы Петровны, с которой они работали рука об руку сорок лет. Уход Сенчиной Лещенко назвал потерей для российской эстрады и искусства в целом. Всю свою доброту, душевную энергию она переносила в творчество. Единственным утешением, по словам артиста, останется ее голос, который долго будет звучать в памяти потомков.

Скорбит об уходе Сенчиной и ее «сосед по даче» российский и советский актер Андрей Ургант. Он признался, что узнал о смерти дорогой подруги только за полчаса до интервью и не смог вполне осознать всю глубину утраты. Актер добавил, что будет помнить Людмилу Петровну как самую очаровательную, добрую и милую женщину.

Рок-певец Сергей Галанин подчеркивает, что их с покойной ныне Сенчиной связывала давняя дружба. Они познакомилась в 80-х. С Народной артисткой РСФСР его объединяла любовь к музыке. Галанин вспоминает об актрисе, как о человеке с неповторимым голосом и индивидуальными интонациями.

Воспоминаниями об актрисе поделилась и Народная артистка СССР Эдита Пьеха. Она выразила соболезнования родным Людмилы Петровны и призналась, что даже не догадывалась о страшном недуге Сенчиной. Всегда на лице ныне покойной знаменитости сияла улыбка и глаза ярко горели. «Жаль, что Боженька ее забрал», - сокрушалась Эдита Станиславовна.
Дарья Светозарова
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