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| | Коняев: Сенчина сильно болела в последнее время

Коняев: Сенчина сильно болела в последнее время

Сегодня, 12:57
Российская актриса Людмила Сенчина сильно болела перед своей смертью. Об этом рассказал режиссер Игорь Коняев.

Коняев: Сенчина сильно болела в последнее время

 

По словам режиссера, работающего в Театре музыкальной комедии, сведения о смерти Сенчиной стали для него шоком. Он отметил, что театр станет принимать участие в организации и проведении похорон актрисы. Для кинодеятеля данная новость является неожиданной, он не намерен так рано говорить об этом, пока толком ничего неясно.

Коняев: Сенчина сильно болела в последнее время

 

Также Коняев сообщает, что в последнее время Сенчина сильно болела. Более подробной информацией он не владеет, сославшись на родственников артистки, которые могут предоставить значительно больше данных о последних днях жизни Сенчиной. Она начинала свою карьеру в Театре музыкальной комедии, где ныне трудится Коняев.

Сенчина с конца минувшего года находилась в одной из питерских больниц, медики не давали отрицательных прогнозов касательно ее состояния, поэтому смерть актрисы стала неожиданностью. В конце января она хотела принять участие в мероприятиях в честь снятия блокады Ленинграда.
Никита Готский
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