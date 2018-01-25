Коняев: Сенчина сильно болела в последнее время

Российская актриса Людмила Сенчина сильно болела перед своей смертью. Об этом рассказал режиссер Игорь Коняев.

По словам режиссера, работающего в Театре музыкальной комедии, сведения о смерти Сенчиной стали для него шоком. Он отметил, что театр станет принимать участие в организации и проведении похорон актрисы. Для кинодеятеля данная новость является неожиданной, он не намерен так рано говорить об этом, пока толком ничего неясно.

Никита Готский

Также Коняев сообщает, что в последнее время Сенчина сильно болела. Более подробной информацией он не владеет, сославшись на родственников артистки, которые могут предоставить значительно больше данных о последних днях жизни Сенчиной. Она начинала свою карьеру в Театре музыкальной комедии, где ныне трудится Коняев.Сенчина с конца минувшего года находилась в одной из питерских больниц, медики не давали отрицательных прогнозов касательно ее состояния, поэтому смерть актрисы стала неожиданностью. В конце января она хотела принять участие в мероприятиях в честь снятия блокады Ленинграда.