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| | Буланова рассказала о последней встрече с Людмилой Сенчиной

Буланова рассказала о последней встрече с Людмилой Сенчиной

Сегодня, 12:54
Популярная российская певица Татьяна Буланова рассказала о подробностях последней встречи с актрисой Людмилой Сенчиной. С Людмилой Петровной исполнительница увиделась два месяца назад на вокзале.

Буланова рассказала о последней встрече с Людмилой Сенчиной

 

Встреча произошла еще до того, как Сенчина попала в больницу. Буланова вспоминает, что актриса была весела и общительна как всегда. Певица призналась, что не может вспомнить, грустила ли Людмила Петровна когда-либо, а вот самой Татьяне, по ее словам хочется плакать после трагических новостей. Тем не менее, певица обещает сохранить в памяти светлый образ актрисы и ее прекрасное чувство юмора.

Ранее стало известно, что 25 января актриса Людмила Петровна Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет. Перед этим исполнительница песен «Золушка», «Полынь», «Добрая сказка» долго болела. Зрителю она запомнилась своими работами в фильмах «Вооружен и очень опасен», «Голубые города» и «Волшебная сила». В 1979 году Людмиле Петровне присвоили звание Народной артистки РСФСР.
Дарья Светозарова
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