Людмила Сенчина скончалась на 68 году жизни

Во многих средствах массовой информации были обнародованы данные о кончине известной отечественной певицы и актрисы Людмилы Сенчиной. Информацию о её смерти подтвердил сам супруг усопшей.

Александр Вест

Владимир Андреев, являвшийся официальным продюсером певицы, заявил о том, что в одной из клиник в Санкт-Петербурга сегодня около 8:30 певица ушла из жизни. По словам Андреева, последние полтора года Сенчина безуспешно пыталась преодолеть сильную болезнь, которая и стала основной причиной столь скорой гибели актрисы. Напомним, в декабре прошлого года известной отечественной певице исполнилось 67 лет.Широкую известность в качестве певицы Людмила получила после того, как на одном из выпусков «Голубого огонька» она выступила с композицией под названием «Золушка». Звание Народной артистки Российской Федерации Людмиле Сенчиной было присвоено ещё 16 лет назад в 2002 году.