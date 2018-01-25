Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Владимир Путин будет инвестировать молодежный фестиваль авторской песни

Владимир Путин будет инвестировать молодежный фестиваль авторской песни

Сегодня, 12:10
Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" выдвинул предложение создать молодежный фестиваль авторской песни. Он сказал, что инвестицию на создание фестиваля полностью возместит.

 

Владимир Путин будет инвестировать молодежный фестиваль авторской песни

 

Как произнес Владимир Путин, в России еще не было соревнований для молодых талантов авторской песни. Этот конкурс нужно организовать, ведь молодежь России очень талантливая и такой дар нужно помогать развивать и показывать общественности. Также сообщил, что все расходы на организацию фестиваля инвестирует. Власти Краснодарского края, Черноморское побережье и предгорья Кавказа предложили установить площадки для проведения молодежного фестиваля авторской пени.

Отметим, что ранее для молодежи России хотят сделать льготы на транспорт и субсидии на проживании в гостиницах, для того что бы молодые люди могли больше путешествовать по своей огромной стране.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Фестиваль авторской песни пройдет в Липецкой области
Фестиваль авторской песни пройдет в Липецкой области

20 мая, в 20:00, в Липецкой области в селе Аргамач-Пальна Елецкого района пройдет открытие фестиваля авторской песни "Поющая Пальна". Всеми любимые шлягеры и

Организаторы Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2013» поблагодарили полицию за охрану правопорядка
Организаторы Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия-2013» поблагодарили полицию за охрану правопорядка

С 19 по 21 июля в районе деревни Башарово города Кирова на фестивале авторской песни «Гринландия-2013» в обеспечении охраны общественного порядка и

"Приморские струны" зазвучат у моря

35-й Фестиваль Приморские струны пройдет в бухте Три поросенка с 14 по 16 сентября.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости