Владимир Путин будет инвестировать молодежный фестиваль авторской песни

Владимир Путин во время посещения музея "Дом Высоцкого на Таганке" выдвинул предложение создать молодежный фестиваль авторской песни. Он сказал, что инвестицию на создание фестиваля полностью возместит.

Пелагея Лебединская

Как произнес Владимир Путин, в России еще не было соревнований для молодых талантов авторской песни. Этот конкурс нужно организовать, ведь молодежь России очень талантливая и такой дар нужно помогать развивать и показывать общественности. Также сообщил, что все расходы на организацию фестиваля инвестирует. Власти Краснодарского края, Черноморское побережье и предгорья Кавказа предложили установить площадки для проведения молодежного фестиваля авторской пени.Отметим, что ранее для молодежи России хотят сделать льготы на транспорт и субсидии на проживании в гостиницах, для того что бы молодые люди могли больше путешествовать по своей огромной стране.