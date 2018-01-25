Владимир Путин будет инвестировать молодежный фестиваль авторской песни

Как произнес Владимир Путин, в России еще не было соревнований для молодых талантов авторской песни. Этот конкурс нужно организовать, ведь молодежь России очень талантливая и такой дар нужно помогать развивать и показывать общественности. Также сообщил, что все расходы на организацию фестиваля инвестирует. Власти Краснодарского края, Черноморское побережье и предгорья Кавказа предложили установить площадки для проведения молодежного фестиваля авторской пени.
Отметим, что ранее для молодежи России хотят сделать льготы на транспорт и субсидии на проживании в гостиницах, для того что бы молодые люди могли больше путешествовать по своей огромной стране.